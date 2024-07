L’équipe de France U20 féminine est en finale de l’EuroBasket !

Elles ont connu un scénario inverse par rapport au dernier match. Alors qu’elles avaient failli craquer en fin de match après une superbe entame contre les Turques, les Bleuettes U20 se sont fait surprendre d’entrée par les Allemandes en demi-finales. En fait, elles n’ont pas mené une seule fois en première période (35-35). La faute à des oublis sur des rotations défensives, alors que les efforts étaient présents en défense individuelle. Surtout de la part de deux joueuses adverses, Frieda Buhner (17 points et 10 rebonds) et Nicole Brochlitz (17 points et 5 rebonds), qui ont marqué quasiment les deux-tiers des points de l’équipe allemande. Mais au retour des vestiaires, le discours de la coach Julie Barennes a dû faire effet. Ses joueuses ont en effet infligé un 13-0 d’entrée à leurs adversaires (48-35). Un écart qu’elles n’ont jamais perdu jusqu’à la fin du match (64-55). Elles ont su résister aux Allemandes qui jetaient leurs dernières forces dans la bataille défensive dans le dernier quart-temps.

La leader Marine Dursus a pris les choses en main dans le jeu, tout en restant efficace (12 points à 5/7 aux tirs, et 2 passes décisives). La meilleure marqueuse de l’équipe jusque là, Jess-Mine Zodia, a cette fois été plus maladroite que d’habitude (3/10). Même si sa puissance au poste lui a permis d’obtenir un double-double (10 points, 11 rebonds et 3 passes décisives). À noter la performance complète de Manoé Cissé qui termine avec 5 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et… 5 interceptions. Cette génération 2004-2005 – pourtant amputée de Leila Lacan, Carla Leite ou encore Dominique Malonga – se retrouve ainsi en finale, dans une compétition qu’elles ont dominé de la tête et des épaules. Elles y affronteront l’Italie ou l’Espagne, elles aussi invaincues jusque là. L’objectif sera de garder le titre obtenu par la génération précédente l’été dernier.