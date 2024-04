L’équipe de France vise son billet pour les Jeux Paralympiques ce week-end à Antibes

Si tous les yeux sont tournés vers les Jeux Olympiques de Paris, une autre équipe de France a l’occasion de se qualifier pour participer aux Jeux Paralympiques. À partir de vendredi aura lieu à Antibes le Tournoi Qualificatif Paralympique, où l’équipe de France masculine compte bien obtenir son ticket pour y participer.

Les Bleus ont hérité d’un groupe relevé, composé de l’Iran, du Canada et des Pays-Bas. L’idée sera de décrocher le meilleur classement possible, afin de disputer le match qualificatif le lundi contre un membre moins bien classé du groupe adverse (1er contre 4e, 2e contre 3e, etc). En face, on retrouvera l’Allemagne, l’Italie, la Colombie et le Maroc. Tous les vainqueurs du lundi iront aux JP.

Le calendrier des Bleus : France – Iran le vendredi 12 avril à 19h

France – Canada le samedi 13 avril à 15h30

France – Pays-Bas le dimanche 14 avril à 15h30

Les 12 joueurs de l’équipe de France sont déjà connus. Ils sont classifiés par handicap, leur conférant une note comprise entre 1 et 4,5. Le cinq sur le parquet ne doit jamais excéder les 14 points.

Le roster de l’équipe de France :

Rémi BAYLE – 2,5 points

Houcine BELAID – 3,5 points

Christophe CARLIER – 3 points

Audrey CAYOL – 1,5 point

Jérôme DURAN – 2 points

Ibrahim GUIRASSY – 1 point

Louis HARDOUIN – 2,5 points

Nicolas JOUANSERRE – 4,5 points

Jordan LUCE – 4,5 points

Sofyane MEHIAOUI – 3 points

Alexis RAMONET – 4 points

Enzo TRABUCHET – 4 points

Les femmes disputeront leur tournoi qualificatif le week-end prochain à Osaka.