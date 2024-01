Les bizarreries statistiques de la JL Bourg : une bipolarité record face au Portel

Betclic ÉLITE - Victorieuse face au Portel samedi (106-74), la JL Bourg a été absolument illisible : avec 75,5% de réussite aux tirs (40/53) et 35,3% aux lancers-francs (22/34), la Jeu a été à la fois l'équipe la plus adroite de la saison et la plus maladroite sur la ligne de réparation.

