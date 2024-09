Les Bleuettes rejoignent aussi les quarts de finale de la Coupe du monde U23, où elles affronteront… les États-Unis

L’équipe de France masculine ne sera pas la seule représentante tricolore en quarts de finale de la Coupe du monde U23 de 3×3 se déroulant à Oulan-Bator (Mongolie). Leurs homologues féminines ont en effet réussi à elles aussi arracher leur qualification cette nuit. Elles ont remporté leur dernier match contre l’Ouganda (21-8), notamment grâce à 10 points d’Aminata Gueye, sixième meilleure marqueuse de la compétition. Plus tôt, elles avaient échoué contre les Pays-Bas (18-9). De quoi faire ressurgir de mauvais souvenirs de la dernière finale olympique. Elles s’extirpent de la phase de poules avec un bilan à l’équilibre, de 2 victoires pour 2 défaites. C’est le nombre de points marqués qui leur a permis de passer devant l’Égypte et le Chili, à bilan égal.

Toutefois, en terminant deuxième de la Poule D, les Bleuettes (têtes de série n°4) n’ont pas été gâtées par le tirage. Elles joueront en effet en quarts les Américaines (têtes de série n°2), premières de la poule B, qui n’ont toujours pas perdu un seul match. C’est à ce stade-là de la compétition que les Françaises avaient été éliminées l’année dernière. Les coéquipières d’Ève Wembanyama voudront faire mieux, même si la tâche sera difficile. Elles tenteront de surfer sur la bonne dynamique du 3×3 féminin français post-Jeux Olympiques. Le match aura lieu ce dimanche 15 septembre à 8h15 du matin, heure française. Et il sera suivi par le quart de finale des hommes, à 8h40 face à l’Allemagne. Le tout diffusé en direct et gratuitement sur la chaîne Youtube de la FIBA 3×3.

😮‍💨 That move came with the SAUCE! 🔥🇫🇷#3x3U23 x @3x3ffbb pic.twitter.com/UoYnrRq6HV

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 14, 2024