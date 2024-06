Les Bleuettes remportent le tournoi du GS Carriat, première réussie pour Julie Barennes

À l’entrée du petit gymnase Saint-Roch de Bourg-en-Bresse, une photo de Julie Barennes, maillot bleu sur les épaules, rappelait à l’Agenaise qu’elle avait elle-même participé au tournoi de GS Carriat, l’un des passages incontournables de la préparation de l’équipe de France U20 Féminine. C’était en 2007 et les Bleuettes avaient été dominées par la Russie en finale.

17 ans plus tard, l’ancienne sélectionneuse des Pays-Bas (2021/23) a démarré son aventure fédérale sur les chapeaux de roues dans l’Ain. Après une semaine de stage à Vichy, l’équipe de France U20 féminine s’est adjugée la 33e édition du tournoi international du GS Carriat en dominant successivement la Lituanie (87-62) – reversée dans le même groupe à l’Euro cet été et deuxième adversaire au programme -, la République tchèque (78-68) et la Finlande (75-62) pour leurs premiers matchs amicaux de l’été.

Cissé et Zodia dans le cinq idéal

Alors que Carla Leite, désormais en lice pour Paris 2024, avait crevé l’écran l’an dernier, les Bleuettes, en rodage pour l’EuroBasket U20, programmé du 6 au 14 juillet en Lituanie, ont affiché un vrai collectif à Bourg-en-Bresse, alors que les principales stars de la génération sont absentes (Leite, Leila Lacan et Dominique Malonga avec l’équipe de France, Laura Evrard ou Justine Mouyokolo absentes). Même si le nom de Jess-Mine Zodia sort évidemment du lot… Brillante en LFB avec Tarbes (7 points et 4,8 rebonds de moyenne à seulement 19 ans), l’intérieure francilienne a terminé meilleure marqueuse du groupe avec 11 points de moyenne. Aux côtés de sa meneuse Manoé Cissé (Champagne Basket), l’ancienne berruyère s’immisce même dans le cinq idéal du week-end. C’est toutefois la Lituanienne Rusne Augustinaite, star montante en NCAA (Georgia Tech), qui a été élue MVP.

« Ce tournoi nous a permis de rencontrer des oppositions de style, des façons de jouer différentes », souligne Julie Barennes au micro du Progrès. « Contre la Finlande, le match a été très physique. Ça se bat. Il faut aussi savoir jouer au basket dans ce contexte. Cela nous met dans le contexte du championnat d’Europe. » Avant leurs prochaines rencontres programmées à la fin du mois à Tenerife, les Bleuettes se retrouveront ce week-end à Mont-de-Marsan pour un nouveau stage de préparation.

Avec Antoine Fratacci,