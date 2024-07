Les Brésil a choisi ses 12 pour les JO : premier objectif, faire tomber les Français

Premier adversaire de l’équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris, ce samedi 27 juillet au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, le Brésil a annoncé ses 12 joueurs pour la compétition.

Un axe Yago Dos Santos – Bruno Cabloclo des plus dangereux

On y trouve les leaders de la sélection. L’axe fort de la sélection brésilienne sera composé par Yago Dos Santos – Bruno Caboclo. Deux joueurs qui se sont affrontés dans le derby de Belgrade en 2023-2024, entre l’Étoile Rouge et le Partizan. Autrement, les vétérans Marcelo Huertas, Vitor Benite et le revenant Raul Neto (victime d’une rupture des ligaments croisés fin août 2023, à la Coupe du monde), apporteront sans doute beaucoup, au même titre que George de Paula (vu à Ulm, en Allemagne, en 2023-2024) et le jeune NBAer Guilherme Santos.

Après avoir atteint le deuxième tour lors des Coupes du monde 2019 et 2023, le Brésil a impressionné lors du TQO de Riga. Les hommes d’Aleksandar Petrovic ont sorti la Lettonie, pourtant cinquième du dernier mondial, en finale de cette compétition. Ainsi, ils voudront enchaîner avec une victoire contre la France, en France.

L’effectif du Brésil pour les JO de Paris : Marcelo Huertas – Tenerife (Espagne)

Yago Mateus dos Santos – Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Raul Neto – sans club

George de Paula – SESI Franca

Vitor Benite – sans club

Léo Meindl – Tokyo (Japon)

Guilherme Santos – Golden State Warriors (NBA)

Didi Louzada – sans club

Bruno Caboclo – Partizan Belgrado (Serbie)

João Marcelo “Mãozinha” – sans club

Lucas Dias – SESI Franca

Cristiano Felício – Sendai 89ers (Japon)