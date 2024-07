Photo : Le Stade Pierre-Mauroy est prêt pour les JO

Capitaine de l’équipe de France masculine, Nicolas Batum a posté une photo du Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, à côté de Lille. C’est dans cet équipement sportif multi-fonction que se déroulera la phase de poule des tournois olympiques masculin et féminin de basketball.

Un parquet spécial a été installé pour l’occasion.

Warm up in the North!

The basketball venue is ready to welcome the Games in Lille. The preliminary rounds will take place at the Pierre Mauroy Stadium before heading to Bercy Arena in Paris.

Can't wait to welcome the stars! 💫

