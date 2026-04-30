Les chiffres sont sans appel : Rudy Gobert est un monstre en playoffs !

Souvent critiqué, voire moqué, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) est en train de faire taire une partie de ses détracteurs lors de ces playoffs 2028. Opposé aux Nuggets sur ce premier tour de post season, le pivot tricolore des Timberwolves s’impose comme l’un des facteurs clés du duel, notamment dans son face-à-face avec Nikola Jokic. Alors que les Wolves mènent 3 victoires à 2 malgré les blessures d’Anthony Edwards et Donte DiVincenzo, son influence, souvent sous-estimée, saute littéralement aux yeux.

La première réussite de Rudy Gobert dans cette série est collective. Minnesota a considérablement ralenti la machine offensive des Nuggets, pourtant référence en saison régulière avec 121,1 points inscrits pour 100 possessions. Une efficacité tombée à 108,7 dans le tournoi final, soit un niveau qui aurait fait des hommes du Colorado la pire équipe de la ligue en la matière en saison régulière.

Rudy Gobert’s defense vs. Jokic is elite. 🔒 pic.twitter.com/0980d5zjMa — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 24, 2026

Dans ce travail de sape, le Français est au cœur du dispositif. Aux côtés de Jaden McDaniels et du reste du collectif, le quadruple meilleur défenseur de l’année a contribué à transformer Denver, N°1 à l’Offensive Rating cette année, en une formation bien plus ordinaire.

Le « Jokic Stopper » ultime

Mais au-delà du collectif, c’est surtout son duel direct avec Nikola Jokic qui interpelle. Selon les données de GeniusIQ, le triple MVP affiche seulement 36% d’efficacité effective au tir lorsqu’il est défendu par Rudy Gobert sur 65 tentatives. Un chiffre inédit à ce stade de sa carrière en playoffs, jamais atteint face à un défenseur sur un volume comparable. Une stat folle qui traduit à elle seule la capacité du médaillé d’argent aux jeux de Paris à limiter le génie serbe.

Cette performance s’inscrit dans une tendance plus large. Si certaines actions, comme le tir décisif de Luka Doncic face à lui en finale de conférence Ouest 2024, ont marqué les esprits, elles ont parfois éclipsé son impact réel sur la durée.

L’excellence en playoffs, une habitude pour Rudy Gobert

Ainsi sur ses 4 campagnes de playoffs avec Minnesota, les chiffres racontent une autre histoire. Avec Rudy Gobert dans leurs rangs, les Timberwolves affichent un net rating supérieur de 7,8 points au même indicateur mesuré lorsqu’il est sur le banc. Seul Jaden McDaniels a fait mieux dans l’effectif sur la même période.

Une tendance que l’on retrouve également lors de son passage au Jazz. Sur ses trois dernières campagnes avec Utah, son différentiel on/off atteignait +10,9, soit le meilleur l’équipe mormone. Des données qui traduisent un impact de très haut niveau, souvent moins visible que celui des stars offensives, mais tout aussi déterminant.

Rudy GOBERT Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 33 ans (26/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 10,7 #192 REB 11,4 #6 PD 1,7 #265

Rudy Gobert n’a pas encore atteint les Finales NBA en 13 ans de carrière dans l’Association, et la route reste semée d’embûches cette saison, notamment en raison des blessures qui fragilisent Minnesota. Mais dans cette série face à Denver, le meilleur contreur de la ligue en 2019 et 2021 rappelle avec force qu’il demeure l’un des défenseurs les plus influents de sa génération. Un niveau de performance dont les hommes de Chris Finch auront bien besoin ce jeudi lors d’un Game 6 qui pourrait propulser Minny vers les demi-finales de conférence ouest en cas de victoire.

Un scenario qui verrait Minnesota affronter San Antonio dans un duel au sommet entre deux pivots tricolores en grande forme: Rudy Gobert et Victor Wembanyama. On en salive déjà !