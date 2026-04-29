AJ Dybantsa “Star Boy” prolonge avec Nike et affiche des ambitions débordantes !

AJ Dybantsa n’a pas encore posé un pied en NBA qu’il se présente déjà comme l’un des futurs visages de la ligue. À quelques mois de la draft, le phénomène américain a prolongé son contrat avec son équipementier. L’ancien de BYU a décidé de rester fidèle à Nike, tout en poursuivant sa montée en puissance sur le plan sportif à travers son logo.

One chapter closed. Another one opens. I’m ready for the future, both with @Nike and with the game. pic.twitter.com/ypPwD2jIk9 — AJ Dybantsa (@AJ_Dybantsa) April 29, 2026

Une collaboration de longue date avec Nike

Déjà lié à Nike depuis janvier 2024 via un contrat NIL, l’ailier de 2,06 m a prolongé sur plusieurs années, cette fois dans un cadre professionnel. Une décision qui met fin aux spéculations sur un possible changement d’équipementier, dans un contexte où plusieurs stars NBA ont récemment rejoint des marques concurrentes.

Kawhi Leonard, Tyrese Maxey ou plus récemment Cooper Flagg sont engagés avec New Balance tandis qu’Adidas a attiré Anthony Edwards ou James Harden. De son côté Dybantsa a préféré suivre les traces de ses idoles. Le natif du Massachussetts a notamment cité LeBron James, Kevin Durant et Kobe Bryant parmi ses inspirations, tous passés par la marque à la virgule.

« Ça représente tout pour moi », a déclaré Dybantsa à Front Office Sports. « Ils sont à mes côtés depuis le premier jour. C’est un excellent partenariat et nous sommes impatients de continuer à construire sur le long terme. C’était un choix évident… certains de mes joueurs préférés, comme Kevin Durant, LeBron James ou Kobe Bryant, étaient chez Nike. »

Une trajectoire assumée vers la première place

Sorti d’une saison freshman dominante à BYU, AJ Dybantsa arrive à la draft avec un statut déjà bien installé. Meilleur marqueur NCAA avec 25,5 points de moyenne, le coéquipier de Dominique Diomande a également compilé 6,8 rebonds et 3,7 passes décisives, confirmant son profil complet.

Malgré une élimination précoce lors du tournoi NCAA, où BYU s’est incliné dès le premier tour, Dybantsa a marqué les esprits avec une performance à 35 points et 10 rebonds. Un match qui résume bien sa saison, malgré un effectif diminué par les blessures. Nike a également accompagné cette montée en puissance avec la création d’un logo personnel, inspiré de ses initiales et de son surnom d’enfance : “Star Boy”.

FIRST LOOK: Nike unveils AJ Dybantsa’s signature logo ⭐️ @AJ_Dybantsa “I’ve always dealt with pressure ever since I was younger. In creating my new logo, Nike and I liked the metaphor of pressure forming diamonds and at the same time forming a star with my initials." pic.twitter.com/1c9BWh8Tcg — Sole Retriever (@SoleRetriever) April 29, 2026

Avant d’arriver en NBA, le numéro 3 ne cache pas la confiance qu’il a en lui. Depuis son arrivée dans les classements américains, Dybantsa a toujours été considéré comme le meilleur joueur du pays. « Star Boy » représente donc ce parcours et son ambition d’être choisi en première position de la draft 2026.

« C’est un logo abstrait, mais on peut voir le A et le J. J’ai toujours été une star. La pression ne me dérange pas, elle me rend meilleur. »

Une ambition débordante et des objectifs très élevés

L’ailier de 19 ans en a profité pour afficher ses objectifs sportifs, bien au-delà de sa seule année rookie. « Je veux gagner le trophée de Rookie de l’année. Mais aussi être All-Star, All-NBA et gagner des titres « .

Pour répondre à ses propres attentes, le Bostonien d’origine a intensifié sa routine. Jusqu’à trois entraînements par jour, six jours sur sept, avec l’objectif de gommer ses derniers points faibles. Parmi ses axes de progression, Anicet Dybantsa Jr. a mentionné la sélection de shoots, expliquant que c’était une explication de son pourcentage à 3-points.

Potential No. 1 pick AJ Dybantsa GOES OFF for a career-high in the Holy War against Utah 😳 43 PTS | 15-24 FG | 4-5 3PT | 6 REB | 3 AST | 36 MINS pic.twitter.com/E6pY32MwTD — B/R Hoops (@brhoops) January 25, 2026

Au-delà du terrain, Dybantsa entend aussi s’inscrire dans une démarche plus large. Inspiré par son père Anicet Dybantsa Sr, originaire du Congo, il souhaite développer des actions caritatives dans la ville qui le sélectionnera. Pour honorer la promesse faite à sa mère, le phénomène annoncé continuera également ses études, en parallèle de sa carrière, afin d’obtenir son diplôme.

En attendant la draft, AJ Dybantsa avance avec une feuille de route définie. Entre fidélité à Nike et ambitions assumées, le prospect ne compte pas arriver en NBA pour faire de la figuration.