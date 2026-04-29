La première année américaine d’Evan Boisdur n’a pas tenu ses promesses. Arrivé en Arizona avec le statut d’un des meilleurs marqueurs des Espoirs ÉLITE français, le meneur de 19 ans n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation de Grand Canyon. Il a donc décider de rejoindre Abilene Christian University (ACU), dans le Texas, pour tenter de relancer sa progression en NCAA.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲🖊️ Everyone please help us welcome Evan Boisdur to the 325! We are so glad you are here!!🤩#BeDifferent | #GoWildcats pic.twitter.com/sONEyCCpcN — ACU Men’s Basketball (@ACU_MBB) April 28, 2026

Un bilan décevant à Grand Canyon

Faisant partie de l’exode vers la NCAA l’année dernière, le contraste est saisissant. En France, Evan Boisdur avait été l’un des tout meilleurs joueurs du championnat Espoirs ELITE : 21,7 points, 4,7 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,5 interceptions en 21 matchs, ce qui en faisait le deuxième meilleur marqueur de la division. Il avait également fait ses premières apparitions avec le groupe professionnel de Jean-Christophe Prat, jouant 17 rencontres avec Gravelines à 2,2 points de moyenne. Un avenir alors radieux à cet âge-la, mais la réalité de la NCAA a été tout autre.

À Grand Canyon, Boisdur n’a pris part qu’à 14 des 32 matchs de la saison régulière, pour un temps de jeu moyen inférieur à cinq minutes, soit le deuxième plus faible de l’effectif. Son bilan statistique se résume à 1,1 point par match. Loin, très loin, de ce qu’il avait montré de l’autre côté de l’Atlantique.

Direction le Texas pour se relancer

Malgré cette saison frustrante, Evan Boisdur (1,82 m, 20 ans) a fait le choix de persévérer en NCAA plutôt que de rentrer en Europe. C’est Abilene Christian University, programme du Texas évoluant en Western Athletic Conference, qui lui a offert une nouvelle opportunité. À 19 ans, le meneur français a encore tout à prouver et vraisemblablement tout à donner dans le basket universitaire américain.