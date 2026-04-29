Julien Desbottes, comment qualifiez-vous ce moment ?

Éternel. Quand un club comme le nôtre arrive à marquer son nom sur un palmarès comme celui-là, c’est pour l’éternité selon moi. Certaines fois, c’est pour l’histoire ; d’autres fois, c’est pour l’éternité. C’est tellement dur : on joue Istanbul, Athènes, Londres, des grandes villes européennes. On fait patiemment notre trou en se concentrant sur nous, on fait converger tout le monde, de l’apprenti au terrain, en passant par les commerciaux, la compta et la direction. C’est la récompense de toutes les convergences.

Comment avez-vous vécu ce match ?

J’étais objectivement plutôt mal les jours d’avant. Aujourd’hui (mardi), j’ai essayé d’en profiter. J’étais bien entouré avec Dejan Bodiroga juste à côté de moi. À la fin, j’ai pensé que ce serait un peu difficile pour nous s’il y avait prolongation. Et surtout, j’avais peur qu’on shoote un peu tôt. Les émotions, ce sont surtout les souvenirs, les gens auxquels on pense, Pierre Murtin et les fidèles du club, tous ceux qui ont œuvré pour qu’on en arrive là un jour.

« C’est juste une belle histoire »

Pour vous qui avez joué en Nationale 4 sous les couleurs de la JL Bourg, que vous inspire cette folle ascension ?

Franchement, je ne réalise pas. Je suis tellement focus sur le projet lui-même, sur le fait d’avancer, de surveiller, de faire attention à ceux qui pourraient plus penser à eux qu’au club. Je suis dans le présent. C’est juste une belle histoire. Pour le sport français et pour d’autres clubs, c’est inspirant. Ça montre que l’argent ne fait pas tout. Je sais que le président de Besiktas a dit ça aussi, mais on n’a pas la même tirelire…

Y-aura-t-il un avant et un après pour la JL Bourg ?

Déjà, il y aura un pendant (il rigole). Bien sûr qu’il y aura un après, mais on ne va pas se projeter aujourd’hui. On va déjà savourer quelques jours. On revient de loin : on a perdu le Match 1 de la demi-finale de 28 points mais je pense que ça nous a finalement servis. On a serré les rangs, ça nous a avertis pour la finale, en nous montrant que ça ne suffisait pas de simplement gagner à l’extérieur comme Ankara l’avait fait. Il fallait tenir. J’ai eu peur du début du troisième quart-temps mais on avait trop envie.

« François Lamy est un génie »

La défaite contre le Paris Basketball en finale vous-a-t-elle donné encore plus envie d’y arriver ?

Je n’avais pas de mauvais sentiment après 2024. Paris était une magnifique équipe, c’est un club qu’on respecte. Je n’ai pas souffert de les voir (gagner à Ékinox), il n’y avait pas de revanche. C’est surtout pour notre public, car ça change tout. J’ai vu l’effervescence dans la ville, les gens qui viennent nous saluer. Ça porte une ville pendant quelques semaines, voire plus. La finale de la Semaine des As 2006, on nous en a parlé pendant vingt ans… Il a fallu par quelques autres étapes, d’autres finales, mais gagner l’EuroCup, ça montre le sérieux, ça récompense énormément de gens et je suis très heureux pour eux.

Quelles ont été les valeurs de cette victoire ?

Certainement, et une solidarité sans faille. François Lamy a fait un travail de fou pour constituer l’équipe. Il a un talent, c’est un génie, il l’a déjà fait avec Nanterre ou l’ASVEL. C’est une chance de l’avoir avec nous. Le sérieux et la constance de notre message font qu’on attire des gens de qualité, des talents. On a le coach de l’équipe de France à Bourg-en-Bresse. À un moment, ça doit payer et ça commence aujourd’hui.

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,