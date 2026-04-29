Tyran Stokes a fini par se décider. Attendu depuis des mois, le choix du meilleur lycéen américain était scruté dans tout le pays, et c’est finalement Kansas qui a empoché la mise. Une annonce majeure pour la NCAA, tant le profil de l’ailier de 18 ans a impressionné. Son contrat NIL avoisinerait les sept millions de dollars selon les estimations, un record pour le niveau universitaire.

Après Darryn Peterson l’an passé, les Jayhawks frappent encore fort en attirant le prospect numéro 1 pour la deuxième année consécutive.

Breaking: Tyran Stokes, the No. 1 recruit in the SC Next 100 Class of 2026, has committed to Kansas, he announced on Inside the NBA. pic.twitter.com/tPjZWdLYPo — ESPN (@espn) April 28, 2026

Un choix stratégique et très médiatisé

Pour officialiser sa décision, Tyran Stokes a choisi une exposition maximale en intervenant dans l’émission Inside The NBA d’ESPN. Un symbole du statut déjà hors norme du joueur, qui cumule les distinctions avant même son arrivée en NCAA.

Triple médaillé d’or avec Team USA et déjà lié à Nike, Stokes est un prospect bien connu. Son choix a d’ailleurs soulevé quelques interrogations, Kansas étant affilié à Adidas, contrairement à Kentucky, autre prétendant sérieux pour l’attirer et partenaire historique de la marque à la virgule. Malgré les efforts de Mark Pope, coach des Wildcats, et l’attache locale du joueur, natif de Louisville dans le Kentucky, l’ailier a donc privilégié le projet des Jayhawks.

La décision de Bill Self de poursuivre une année de plus avec les champions NCAA 2022 a également influencé Tyran Stokes. Sujet à des problèmes de santé, le technicien de 64 ans dirige le programme prestigieux de Kansas depuis 24 saisons. Du côté de Kentucky, Mark Pope n’est présent sur le banc que depuis 2024 et le départ de John Calipari.

Un phénomène physique ultradominant au lycée

Du haut de ses 2,01m en sortie de lycée, Tyran Stokes est un profil physique exceptionnel. Un assistant coach NCAA a expliqué à The Athletic que ses qualités naturelles sont comparables à celles de LeBron James, en ajoutant qu’il sera « tout simplement impossible de rester face à lui » au niveau universitaire.

Lors de sa dernière saison à Rainier Beach High School, il a affiché des moyennes de 31 points, 11 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Une domination totale, ponctuée notamment par un match à 63 points qui a définitivement scellé son statut de numéro 1 du pays. Mike Bethea, son coach au lycée, a également comparé son joueur à l’ailier des Lakers.

« Les gens se sont toujours demandé ce que LeBron James aurait donné s’il était allé à Ohio State [au lieu de passer en NBA directement à la sortie du lycée, NDLR]. Je pense que c’est ce qu’ils vont voir avec Tyran Stokes. »

Conscient de son potentiel et de sa trajectoire, Tyran Stokes ne compte pas s’éterniser à l’université. L’ailier a déjà annoncé son intention de suivre le chemin des one and done. « Je ne veux pas rester à l’université pendant deux ou trois ans. Je veux aller quelque part où je pourrai me développer en un an, puis partir. »

Kansas s’efforcera donc de maximiser cette unique saison pour exploiter pleinement le talent brut de son nouveau joyau. Bill Self devra canaliser un tempérament bien trempé qui a déjà cristallisé certaines critiques, comme en témoigne une altercation avec Jamal Crawford, assistant coach à Rainier Beach.

Dans un environnement exigeant comme celui des Jayhawks, Tyran Stokes aura toutes les clés pour franchir un cap… avant de viser, déjà, la NBA.