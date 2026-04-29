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"On va étudier l'hypothèse à fond" : la JL Bourg qualifiée sous réserve pour l'EuroLeague, mais va-t-elle vraiment y aller ? - BeBasket