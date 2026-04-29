C’est sûrement le prospect français le plus convoité à l’heure actuelle. Reconnu comme l’un des meilleurs jeunes au monde dans sa génération 2009 — et déjà anticipé comme potentiel très haut choix de Draft en NBA en 2028 — Nathan Soliman (2,05 m, 16 ans) a encore beaucoup de chemin à parcourir, à savoir deux saisons pleines en Europe.

Gravir les échelons un à un

Ultra-précoce, il a déjà mis un premier pied dans le monde professionnel à 16 ans, en jouant cette fin de saison 2025/26 du côté de Nantes en ÉLITE 2, en sortie du Pôle France. Et ses performances ont encore plus attiré les convoitises pour la suite. 10,5 points, 4,4 rebonds et 1,9 passe décisive en 24 minutes de moyenne, des cartons à 21 et 15 points, une maturité physique qui lui permet déjà de dominer face à des adultes… Même si avant tout, il lui reste une fin de saison régulière à disputer avec l’Hermine, puis d’éventuels play-ins/playoffs.

On sent déjà le fils de William Soliman prêt à évoluer au plus haut niveau pour s’y développer. C’est ainsi qu’à peu près tous les clubs de Betclic ÉLITE se sont renseignés à son sujet pour essayer de l’attirer dans son giron. Lui-même a confirmé à notre micro que c’était son plan au long-terme : « La Betclic ÉLITE est très intéressante, j’ai envie d’y passer avant d’aller en NBA. On va voir comment ça se passe ; mon contrat à Nantes court jusqu’en juin. Si c’est concluant, je passerai en Betclic ÉLITE. » Et selon nos informations, l’un d’eux tiendrait la corde.

Le club en pôle position pour récupérer Nathan Soliman serait… la JL Bourg. Une information qui peut surprendre, tant le club qui semblait le plus à même depuis des mois de le faire venir était Cholet, pour faire la paire avec son grand ami de la génération 2009 et coéquipier en équipe de France Aaron Towo-Nansi.

Magnifique ! Bravo à ce club modèle : le travail de fond paye. Et cela va continuer à tous les niveaux. La JL Bourg est d'ailleurs favorite pour lancer Nathan Soliman en Betclic ÉLITE la saison prochaine. Il a encore deux ans avant de pouvoir se présenter à la Draft NBA. https://t.co/l7jYYI7ziY — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) April 29, 2026

Bourg passerait aussi devant Nanterre et l’ASVEL

Dernièrement, Nanterre a aussi fait le forcing pour l’attirer, avec comme argument principal la présence de Julien Mahé, coach donnant de grosses responsabilités aux jeunes, qui a lancé Nolan Traoré en NBA et fait suivre la même voie à Hugo Yimga-Moukouri. Mais c’est justement la présence de ce dernier qui ferait doublon, vu que les deux prospects veulent évoluer sur le poste 3. S’il arrivait en terre francilienne, Soliman devrait être décalé en poste 4, ce qui ne serait pas forcément son souhait premier.

Enfin, Tony Parker (futur coach de Soliman en équipe de France U17 cet été) voudrait relancer le projet jeunes à l’ASVEL en sautant sur l’occasion Soliman, mais n’offrirait pas assez de garanties au clan Comsport.

La JL Bourg tiendrait donc la corde. Le club burgien est évidémment couronné de succès cette saison avec le titre en EuroCup, mais se tient aussi aux abords du podium en Betclic ÉLITE (4e). Sous les ordres de Freddy Fauthoux, la formation de Bourg-en-Bresse offre un style de jeu séduisant, défensif et dans l’intensité, qui pourrait permettre à Soliman de progresser. Avec forcément l’exemple Zaccharie Risacher en tête, qui a passé sa dernière année avant la NBA dans l’Ain, où il jouait plus de 22 minutes en championnat et en EuroCup.

En attendant le choix du club concernant l’EuroLeague, Soliman serait assuré de découvrir au moins une Coupe d’Europe, et d’avoir des opportunités dans ce double-calendrier si chargé. Rien n’est encore signé à date, mais les derniers éléments semblent pointer vers la direction de la JL Bourg pour le prospect le plus convoité de l’Hexagone.