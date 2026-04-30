Au vu de ses initiales, Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 33 ans) semblait prédestiné à évoluer un jour au BCM Gravelines-Dunkerque… Et la prophétie va désormais s’accomplir puisque l’intérieur français s’est engagé pour les trois derniers matchs de la saison avec le club nordiste.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🤝 Dans la lutte pour le maintien direct qui l’oppose au SQBB, le @BCMBasket pourra compter sur le renfort de Bruno Cingala-Mata (2.05m, 33 ans) 🫡 🗞️👉 https://t.co/wekgpBu8vw #MoreThanTheNorth pic.twitter.com/TE2rt56C1Q — BCM Basketball (@BCMBasket) April 30, 2026

Toutefois, pour que BCM rejoigne le BCM dès cette saison, il a fallu un sacré concours de circonstances : d’abord la blessure de Neal Quinn, sérieusement touché au pied depuis la mi-mars. Puis la tuile avec le pigiste médical Noa Kouakou-Heugue, également blessé au pied lors d’un entraînement, et contraint de renoncer à son contrat avec Gravelines-Dunkerque.

Par conséquent, la porte s’est entrouverte pour un retour en Betclic ÉLITE de Bruno Cingala-Mata. Aperçu à l’Alliance Sport Alsace en début de saison (11,7 points à 53% et 9,2 rebonds en 6 matchs), il évoluait ces dernières semaines en deuxième division turque, où il a largement contribué au maintien de l’Haremspor Istanbul (12,9 points à 49%, 12,3 rebonds et 1,6 interception), à une victoire près.

À Gravelines-Dunkerque, la même chose sera attendue de lui, alors que le BCM vit des heures très dangereuses, avec une seule longueur d’avance sur la place de barragiste et un calendrier très difficile pour terminer la saison : déplacement à Villeurbanne, réception de Nanterre, déplacement à Bourg-en-Bresse, soit trois membres du Top 5 pour terminer l’exercice.

PROFIL JOUEUR Bruno CINGALA-MATA Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 33 ans (19/03/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 11,7 #40 REB 9,2 #2 PD 1,2 #156

Certes plus expérimenté en ÉLITE 2, Bruno Cingala-Mata connait toutefois plutôt bien la Betclic ÉLITE, avec 90 matchs disputés sous les couleurs de Cholet, Boulazac, Orléans, Nanterre, Blois et Nancy (5 points et 4,5 rebonds en 2023/24). Le Guadeloupéen est d’ores et déjà qualifié pour la rencontre de vendredi à l’Astroballe.