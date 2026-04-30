Le Limoges CSP vit une saison 2025-2026 compliquée. Actuel treizième au classement de Betclic ELITE avec 18 défaites en 27 matchs cette saison, le club Limousin va jouer sa survie ces prochaines semaines. Avec 2 victoires de plus que le premier relégable Saint-Quentin et 3 matchs à jouer, les coéquipiers de Nicolas Lang vont devoir finir fort pour assurer définitivement leur maintien dans l’élite du basket hexagonal.

PROFIL JOUEUR Leon STERGAR Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 26 ans (17/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 10 #220 REB 1 #531 PD 2 #296

Malheureusement pour eux, les Limougeauds devront faire sans leur meneur titulaire Leon Stergar (1,92 m, 26 ans), toujours blessé à la cheville et dans l’incapacité de refouler les parquets avant la saison prochaine. Un nouveau coup dur pour le CSP qui affrontera donc Le Portel, Boulazac et Le Mans sans le Slovène.

Le Limoges CSP vous annonce l'indisponibilité jusqu’à la fin de la saison de Léon Stergar, suite à une blessure à la cheville contractée en février. Malgré sa bonne volonté et les soins prodigués, l’évolution n’est pas suffisamment bonne pour permettre son retour à la compétition… pic.twitter.com/7gtciFngIO — Limoges CSP (@limogescsp) April 30, 2026

Débarqué à Limoges l’été dernier en provenance de Belgique, Leon Stergar s’est révélé comme une excellente pioche pour les Verts. Au point de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires à la fin de l’hiver. En 19 matchs de championnat de France dont 10 dans un rôle de titulaire, l’ancien de Novo Mesto a compilé 10,7 points, 2,9 rebonds et 2,9 assists de moyenne avec un superbe 39,7% de réussite derrière l’arc. Avec notamment une pointe à 28 points et 35 d’évaluation contre Chalon le 10 janvier dernier.

Les protégés du coach intérimaire Arnaud Tessier, propulsé entraîneur en chef suite au limogeage de Dario Gjergja la semaine dernière, devront une fois de plus compenser l’absence de Leon Stergar, out depuis le 14 février.