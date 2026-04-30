Les Cavaliers ont renversé la vapeur mercredi soir pour s’imposer 125-120 face aux Raptors lors du Game 5. Menés de sept points à la mi-temps, Cleveland a pu compter sur Dennis Schroder et Evan Mobley pour faire la différence dans le quatrième quart-temps et prendre l’avantage 3-2 dans ce duel.

Un quatrième quart-temps décisif pour Cleveland

Après avoir traîné pendant trois quart-temps, les locaux ont totalement dominé la dernière période. Schroder a été le facteur X des Cavs avec 11 de ses 19 points inscrits dans ce dernier quart-temps, prenant le contrôle du rythme offensif quand son équipe en avait le plus besoin. Mobley s’est montré tout aussi décisif avec deux 3-points cruciaux qui ont permis aux siens de prendre définitivement l’avantage.

Les Canadiens ont complètement sombré en fin de match, manquant leurs 11 premiers shoots du quart-temps en terminant à seulement 7/28 aux tirs. À l’inverse, les hommes de Kenny Atkinson ont démarré fort en rentrant 7 de leurs 11 premiers tirs pour finir à 9/19 sur la période.

CAVS STEAL GAME 5! 🔥 James Harden and Evan Mobley both had 23 points, Dennis Schroder scored 11 of his 19 points in the fourth quarter, and Donovan Mitchell chipped in 19 to put the Cavaliers in the driver seat of this series 3 games to 2 against the Raptors! The series will… pic.twitter.com/naFoS3JMna — NBA Australia (@NBA_AU) April 30, 2026

James Harden et Mobley sonnent la charge

James Harden et Evan Mobley ont terminé co-meilleurs marqueurs côté Cleveland avec 23 points chacun. Le meneur a donné le ton dès le premier quart-temps avec 14 points, montrant qu’il reste le moteur offensif principal des Cavaliers à 35 ans. Il a terminé la rencontre à 7/13 avec 9 rebonds et 5 passes décisives, confirmant son statut de figure centrale de cette équipe de Cleveland.

Cette rencontre a également marqué un palier pour le Barbu qui s’est vu dépasser la barre des 4000 points inscrits en playoffs. L’ancienne star des Rockets devient le 12e joueur à franchir ce cap.

Uno reaches 4K! He's the 12th player in NBA history to score this many points in a playoff career. #LetEmKnow pic.twitter.com/StCsAnZDsv — Cleveland Cavaliers (@cavs) April 30, 2026

Donovan Mitchell a connu une soirée plus difficile avec 19 points à 7/17 aux tirs, étant limité à seulement six minutes et demie dans le quatrième quart-temps. Du côté des Raptors, RJ Barrett a fait bonne figure avec ses 25 points inscrits, tandis que Ja’Kobe Walter a brillé avec 20 points malgré seulement 3 points en seconde mi-temps.

Le Game 6 aura lieu vendredi soir à Toronto, où les Cavaliers auront l’opportunité de clôturer cette série et de se qualifier pour les demi-finales de la Conférence Est, une mission qui peut s’avérer complexe en terres canadiennes…