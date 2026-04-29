Flammes Carolo 67-80 Bourges

Les Flammes Carolo ont eu très chaud pour arriver en demi-finales. Battues de 26 points en quarts de finale aller par Villeneuve d’Ascq, elles ont réussi à être victorieuses de 27 points au retour, pour s’offrir une demi-finale contre le club 15 fois champions de France, Bourges. Une équipe dont elles ont croisé la route en EuroLeague, et contre qui elles tenaient un bilan de 2-2 cette saison.

Mais cette fois à la Ginguette Arena, elles n’ont pas pu tenir le coup. Face à une équipe du Tango plus adroite et dominante au rebond, elles ont finalement craqué dans le dernier quart-temps (perdu 11-23). Une différence qui s’est fait au niveau de l’intensité selon le coach Romuald Yernaux : « Ce match demande plus d’intensité que ce que vous ne donnez… On joue avec de la tristesse sur nos visages, prenez plaisir ! » s’est-il exclamé dans un temps-mort.

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Côté Bourges, c’est une victoire au goût amer. Dans ce dernier quart-temps qui a décidé du match, les Berruyères ont perdu deux de leurs soldats en l’espace d’une minute : Inès Pitarch-Granel qui a tapé le sol fort avec la tête dans un violent choc et a dû être portée pour être évacuée, ainsi qu’Élodie Naigre qui s’est tordu la cheville. Malgré cette minute traumatisante, les joueuses ont tenu le choc tant bien que mal, avec des paniers d’Alix Duchet (18 points, 7 passes décisives) ou Kariata Diaby (15 points, 13 rebonds) pour sécuriser la victoire.

Bourges, qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison en championnat à domicile, prend une sérieuse option sur la qualification en finale. En attendant des nouvelles de ses deux blessées. Le club fêtait en tout cas son 1000e match professionnel en championnat de France.

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Lattes-Montpellier 57-60 Basket Landes

Dans l’autre match, la logique a aussi été respectée avec une victoire de la seule équipe française participante au Final 6 d’EuroLeague. Deux semaines après son élimination à Saragosse, Basket Landes a vite réagi. Un titre de Coupe de France obtenu à Bercy, un trophée de MVP du championnat récolté par Leïla Lacan, et désormais un pied en finale du championnat pour tenter de faire le doublé. Les Landaises ont en effet fait le plus dur en s’imposant chez Lattes-Montpellier (57-60), emmenant cet avantage de trois points dans leur forteresse François-Mitterrand au retour.

Les joueuses de Julie Barennes ont pris le momentum à cheval entre les troisièmes et quart-temps, quand leurs adversaires ont enchaîné les pertes de balle (23 au total), ruinant tous leurs efforts construits jusque-là. Alors que Nell Angloma (13 points) ratait deux lay-ups ouverts, Louise Bussière marquait son seul panier au buzzer, du logo. Preuve des dynamiques opposées des deux équipes en fin de match. Derrière une Leïla Lacan déchaînée (18 points) dans son duel contre Garance Rabot (9 points, 10 rebonds, 4 interceptions) et malgré un reste de l’équipe plutôt maladroit, les visiteuses se sont imposées contre le BLMA pour la troisième fois de la saison.

Les joueuses de Valéry Demory auront comme mission très relevée d’aller s’imposer à Mont-de-Marsan, où une seule équipe française (Bourges) a gagné cette saison. Avec comme autre coup dur la blessure de la double-championne de France Christelle Diallo, qui est sortie en pleurs.