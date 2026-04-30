Rudy Gobert et les Wolves sont à un moment charnière de leur saison. Les hommes de Chris Finch mènent 3-2 dans leur série du premier tour des playoffs NBA face aux Nuggets et abordent le match 6 avec une pression tout particulière, accentuée par les absences de deux titulaires : Anthony Edwards et Donte DiVincenzo.

Face aux médias ce mercredi, le pivot français a tenu à réaffirmer l’identité collective défense qui caractérise son équipe.

PROFIL JOUEUR Rudy GOBERT Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 33 ans (26/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 10,7 #192 REB 11,4 #6 PD 1,7 #265

Bousculés lors du Game 5, les Wolves ont payé cher leurs largesses défensives. Avec 125 points encaissés et une domination nette des Nuggets dans la raquette (23 paniers inscrits en 27 tentatives), Minnesota a perdu ce qui faisait sa force. Rudy Gobert ne s’en est pas caché lors d’un point presse organisé par la franchise de Minneapolis mercredi.

« Le problème, c’est nous. Ils ont marqué beaucoup de points dans la peinture, ils ont eu des tirs ouverts. Ce sont des joueurs très talentueux, donc si on leur donne ce genre d’opportunités, ils vont nous punir »

Sans Edwards et DiVincenzo, la défense extérieure a logiquement souffert, exposant davantage la protection de cercle. Pourtant, depuis le début de la série, le natif de Saint-Quentin tient son rang face à Nikola Jokic, limitant autant que possible l’impact du triple MVP, inhabituellement maladroit depuis le coup d’envoi de la confrontation (42,2%). Pour espérer conclure, Minnesota devra retrouver cette intensité collective, avec un Rudy en chef d’orchestre défensif.

Un rôle offensif à ajuster

Moins référencé offensivement, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) doit toutefois peser davantage en attaque pour offrir une chance aux Wolves de décrocher leur qualification pour les demi-finales de conf’. Limité à trois points lors du dernier match, le quadruple meilleur défenseur de l’année n’est pas jugé sur sa production au scoring. Son rôle se situe ailleurs, notamment dans la qualité de ses écrans et sa capacité à créer des décalages à partir de ces situations.

Chris Finch l’a d’ailleurs explicitement souligné : « Je n’ai pas aimé nos écrans. On ne les a pas bien exécutés, c’était trop tendre. C’est un domaine où Rudy peut vraiment nous aider offensivement ». Privés de leur principal créateur avec la blessure d’Anthony Edwards, les Wolves doivent générer des différences autrement. Dans cette optique, le jeu à deux entre le 27e choix de draft et ses extérieurs devient alors central pour faire tourner l’attaque.

Just in: Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has sustained a bone bruise and hyperextension in his left knee and is expected to miss multiple weeks, sources tell ESPN. Results showed Edwards avoided any ligament damage, but he will now miss time. pic.twitter.com/zVgDQtxXRd — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026

Depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Jazz a progressé en attaque, montrant des qualités à la passe et au scoring après pick-and-roll en mesure de déstabiliser la défense de Nikola Jokic. Une victoire de Minnesota passera nécessairement pas un Rudy Gobert efficace dans ce domaine, comme l’intérieur le mentionnait justement.

« L’objectif est de créer un avantage pour mes coéquipiers, puis d’essayer d’être disponible au bon endroit pour qu’ils me trouvent. S’ils font une prise à deux sur le porteur du ballon, je devrais recevoir le ballon dans l’intervalle. S’ils ne mettent pas deux joueurs sur le ballon, ça se jouera probablement plus près du cercle. »

De retour à la maison pour ce Game 6 décisif, Julius Randle and Co. pourront compter sur leur public. Mais là encore, Rudy Gobert préférait se concentrer sur son équipe. « C’est à nous d’apporter l’énergie. Le public peut nous aider, mais seulement jusqu’à un certain point. »

Les supporters du Target Center ne seront pas de trop pour permettre à Minnesota d’arracher une troisième qualif’ de rang pour le second tour des playoffs. Et de créer une première surprise retentissante dans cette post season 2026.