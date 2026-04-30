Alors que la préparation du match de dimanche contre Saint-Quentin n’est évidemment pas la priorité des joueurs de la JL Bourg, bien trop heureux de pouvoir fêter leur EuroCup du côté de Barcelone, le héros du sacre européen Adam Mokoka n’aura même pas besoin de retrouver un peu d’énergie pour le match du week-end.

Pour cause, le MVP de la finale de l’EuroCup a été suspendu pour la 28e journée du championnat de France, prévue ce week-end, au même titre qu’Obinna Anochili-Killen. Les deux hommes avaient eu une altercation il y a dix jours lors d’un derby brûlant au Colisée et avaient été écopés d’une faute disqualifiante, pour avoir porté la main au visage ou à la gorge de l’adversaire.

Pendant qu’Adam Mokoka manquera la réception de Saint-Quentin, Obinna Anochili-Killen ne sera lui pas du déplacement de l’Élan à Paris ce samedi. Sauf en cas d’appel de l’Élan, ce qui semble probable en ce jeudi soir.