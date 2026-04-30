Mercredi, nous vous informions d’une décision prise depuis plusieurs jours par les dirigeants de l’ESSM Le Portel : une demande de mise en redressement judiciaire. Une révélation qui a entraîné un communiqué de la part du club stelliste, expliquant sa démarche, visant selon le texte à protéger l’institution et ses salariés.

Concrètement, le redressement judiciaire est la porte de sortie pour les dirigeants actuels, qui espèrent permettre au club de repartir à zéro avec de nouveaux actionnaires. Un redressement judiciaire permet de geler les dettes et de régler les salaires par une caisse spécialisée, tout en continuant l’activité professionnelle, pour sauver la structure. Surtout, les éventuels repreneurs n’auraient pas à s’acquitter de toutes les créances passées.

Le communiqué de l’ESSM

« Les dirigeants du club de l’ESSM Le Portel vous informent avoir engagé une procédure de demande de mise en redressement judiciaire auprès des instances compétentes.

Cette démarche, bien que difficile, s’inscrit dans une volonté de préserver l’activité du club et de lui permettre de se restructurer dans un cadre légal adapté. Elle vise à assurer la pérennité de l’institution tout en protégeant ses salariés, ses partenaires et l’ensemble de son écosystème.

Afin d’insuffler un nouvel élan au club et à ses supporters, un projet ambitieux est actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci est porté par plusieurs actionnaires récemment engagés au sein de la structure, témoignant de leur volonté de poursuivre et de consolider l’aventure de l’ESSM Le Portel.

Dans ce cadre, des démarches sont également en cours afin d’ouvrir ce projet à de nouveaux investisseurs susceptibles de renforcer sa solidité financière et d’accompagner son développement futur.

Concernant la continuité des activités sportives et opérationnelles jusqu’à la fin de la saison, celle-ci dépendra directement des revenus générés par le club sur cette période. L’ensemble des parties prenantes reste mobilisé pour garantir, autant que possible, la poursuite des engagements en cours.

Le club remercie l’ensemble des bénévoles, supporters et partenaires ainsi que toutes les collectivités pour leur soutien dans cette période déterminante, et s’engage à communiquer avec transparence sur l’évolution de la situation. »

L’intérim de Ricoux prolongé, Wadoux devient stagiaire

Par ailleurs, alors que Le Portel vit les derniers feux d’une saison cauchemardesque (0v-26d, avec sa seule victoire retirée par la LNB), c’est bien Arnaud Ricoux qui terminera l’exercice sur le banc. Promu temporairement pour remplacer Kenny Grant, en arrêt maladie depuis la fin de sa mise à pied, le technicien originaire de Limoges a été prolongé jusqu’au 20 mai.

Par ailleurs, alors qu’il fait partie des jeunes qui bénéficient de ce naufrage pour goûter à la Betclic ÉLITE (5 apparitions), Rémi Wadoux avait épuisé son quota d’apparition sous convention de formation. Il a donc paraphé un contrat stagiaire avec l’ESSM.