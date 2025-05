La liste des 10 joueuses U23 qui participeront au Big Twelve de Voiron a été dévoilée. La sélectionneuse Charlène Collette a pioché en La Boulangère Wonderligue et en LF2 pour composer son groupe. On retrouve ainsi des gros noms comme Binta Drame, la MVP de la saison de Ligue 2, ou encore Mariama Daramy de Charnay et Louise Bussiere de Basket Landes.

Chez les garçons, Anthony Christophe a convoqué un groupe plus hétérogène. On peut ainsi y retrouver Enzo Shahrvin, seul joueur de Betclic ELITE, mais aussi Lucas Ugolin de Blois et Guillaume Eyango de Poitiers. Il a également convoqué des experts du 3×3, à savoir Lucas Malary et Hervé Jean-Pierre.

Les deux groupes se rendront à Voiron, du 8 au 12 juin, pour y disputer le Big Twelve, tournoi international qui permet aux équipes nationales de se préparer depuis plus de 10 ans. Cet été, nos U23 participeront à la Nations League, dans le but de se qualifier pour la Coupe du Monde U23.

Composition du groupe féminin U23 : Nom Prénom Née le Taille Club Saison 2024-25 BUSSIERE Louise 07/08/2002 1,80 Basket Landes (LBWL) DARAMY Mariama 11/08/2002 1,80 Charnay (LBWL) DRAME Binta 16/05/2002 1,72 Toulouse (LF2) GOMIS Vaciana 20/12/2002 1,73 Roche Vendée (LBWL) HATTAB Ilona 28/03/2003 1,80 Feytiat (LF2) JEROME Lucile 27/11/2003 1,75 USO Mondeville (LF2) LANFANT Pauline 20/05/2002 1,75 Aplemont Le Havre (LF2) MERCERON Axelle 25/04/2003 1,89 Angers (LBWL) PEYTOUR Samantha 19/09/2002 1,84 Pays Voironnais (LF2) PRENEAU Louise 27/11/2003 1,78 Roche Vendée (LBWL) Entraineur : Charlène Collette Assistant : Sabrine Reghaissa