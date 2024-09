Fin de compétition en quarts pour les deux équipes de France à la Coupe du monde U23

Il n’y aura pas d’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde U23 de 3×3 à Oulan-Bator (Mongolie), ni chez les garçons, ni chez les filles. Bleuets et Bleuettes ont tous les deux échoué contre plus forts ce dimanche matin en quarts de finale, respectivement contre l’Allemagne (20-15) et les États-Unis (21-11).

Les bourreaux allemands et les ogres américaines

Du côté des garçons, le scénario est malheureusement similaire à l’année dernière. Après être sortis des poules invaincus, les Bleuets avaient échoué en demi-finale, puis dans le match pour la troisième place contre… l’Allemagne. Le joueur de Rouen Mathéo Cauwet, qui a marqué 3 points ce matin, était déjà de la partie. Tout comme trois des joueurs allemands. Mais c’est bien le quatrième, le nouvel arrivant Fabian Giessmann, qui a fait mal aux Français ce dimanche avec 12 points. Pourtant tête de série n°1, le quatuor tricolore s’arrête donc aux portes des demi-finales, après avoir mené en début de match. Le dernier carré particulièrement relevé opposera quatre grosses nations de basket avec les États-Unis, l’Espagne et la Lituanie, en plus de l’Allemagne.

Chez les filles, la logique a été respectée. Le score face aux favorites américaines est sans appel (21-11). La joueuse adverse Harmoni Turner a quasiment marqué autant de points (10) que toute l’équipe tricolore réunie (11). La bande à Ève Wembanyama a été prise à la gorge dès les premières minutes par une équipe américaine trop technique et rapide. Ces dernières affronteront la Chine en demi-finale dans un choc entre les deux premières têtes de série. Quant aux Bleuettes, elles échouent au même stade que l’année dernière. Mais avec une victoire et 17 points marqués de moins. Les équipes de France n’arrivent donc plus à reproduire l’exploit de l’édition 2022 à Bucarest (or chez les filles, bronze chez les garçons).