L’équipe de France masculine U23 de 3×3 est parvenue à arracher au forceps sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Dans un dernier match de poule aux allures de finale contre l’Algérie, les Bleuets ont su l’emporter sur un petit score et une courte marge (13-11).

LES BLEUETS EN QUART DE FINALE ! ✅ L'Équipe de France masculine U23 se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au terme d'un gros combat face à l'Algérie (13-11) 👏 📹 @FIBA3x3 pic.twitter.com/a5sVEyMGhq — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) September 13, 2024

Après avoir débuté par deux victoires contre l’Égypte (21-10) et l’Ukraine (17-15) le premier jour, et une défaite contre le leader du groupe l’Espagne pour entamer le second (18-9), l’équipe de France était dans l’obligation de l’emporter face à l’Algérie. Dans une partie tendue, les Bleuets ont toujours su garder le contrôle de la partie, pour l’emporter dans la dernière minute avec deux paniers de Sya Plaucoste.

En quart de finale, la sélection de Sylvain Maurice défiera l’Allemagne ce dimanche 15 septembre (14h40) à Ulaanbaatar (Mongolie).