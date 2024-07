Les États-Unis lancent les sixièmes JO de Taurasi par un franc succès

Les États-Unis l’ont emporté 102 à 76 pour leur première dans ce tournoi olympique féminin 2024, le sixième de la légendaire Diana Taurasi (2 points à 1/2 et 3 rebonds). Dans ce remake de la finale de l’olympiade 2021, les joueuses de Cheryl Reeve n’ont pas été inquiétées par des Japonaises toujours aussi vaillantes.

Mais trop dominantes physiquement, les Étasuniens ont inscrit pas moins de 64 points dans la raquette. De quoi compenser leur maladresse derrière l’arc (4/20) alors que les Japonaises ont elles artillé à tout va dans ce secteur (15/39). Mai Yamamoto s’est notamment illustrée (17 points à 5/11 à 3-points, et 5 passes décisives) aux côtés de l’intérieure Maki Takada (24 points à 10/11 et 1 rebond en 21 minutes). Néanmoins, la puissance de feu d’A’Ja Wilson (24 points à 10/16, 13 rebonds et 4 passes décisives pour 33 d’évaluation en 26 minutes) et Breanna Stewart (22 points à 11/15, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 31 d’évaluation en 26 minutes) n’a pas pu être stoppée.

Le Japon va maintenant tâcher d’ouvrir son compteur victoire face à l’Allemagne ce jeudi à 11h pendant alors que Team USA fera face aux championnes d’Europe belges, qui les avaient accrocher en février dernier au TQO d’Anvers, à 21h.