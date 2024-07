20 000 personnes pour les Bleues : « On n’oubliera jamais »

À l’instar des Français et même des sélections étrangères, comme les États-Unis, les joueuses de l’équipe de France ont apprécié l’ambiance au stade Pierre Mauroy pour leur premier match du tournoi olympique. Pour un match un lundi à 17h15, il y avait plus de 20 000 spectateurs dans l’antre de Villeneuve-d’Ascq, record historique pour du basket féminin en France. Une atmosphère qui a peut-être tendu les Bleues en début de match (5/16 aux tirs au premier quart-temps) avant de les porter par la suite. Voici ce qu’elles en ont dit après le match :

Marine Johannès

« On n’a pas l’habitude, nous les filles, de jouer dans des salles pareilles, dans ces conditions. C’était vraiment incroyable, l’échauffement, la Marseillaise. On n’oubliera jamais. Et ca nous a lancées dans le match. Cela s’est bien passé parce que je pense qu’on était prêtes, on a fait de grosses semaines d’entraînement, ç’a été intense, fatigant, on a fait beaucoup de vidéo dernièrement. C’a été un effort collectif, on était vraiment là à se soutenir, se dire que ça va aller. Qu’il fallait aussi profiter du moment, que ça n’arrive pas tous les jours. C’était incroyable à vivre. »

Gabby Williams

« J’ai failli pleurer pendant la Marseillaise. C’était un moment incroyable. C’est la première fois que je jouais devant toute ma famille (ses cousins, ses tantes, ses frères et sœurs américains et sa mère). Il y avait beaucoup d’émotions ce soir et je suis contente d’avoir obtenu un bon résultat. […] J’ai connu ces atmosphères avec Connecticut, dans les Final Four, et cela m’a aidé à gérer le stress. Je me suis répétée que j’avais déjà vécu ça pour me calmer (rires). »

Valériane Ayayi

« C’est dingue. Sincèrement, on ne pensait pas que la salle serait pleine pour nous. Parce qu’on est des filles, parce que c’est lundi. On s’était dit qu’ils ont eu la chance de jouer le premier week-end des JO et c’est plein. C’est incroyable. Déjà quand on rentre, juste l’échauffement. Je crois qu’on n’a jamais couru aussi vite pendant l’échauffement. Et puis à la fin, on sent qu’ils nous poussent, on sent qu’ils suivent le match. C’est dingue. Il faut que ça continue parce que c’est ça aussi qui nous pousse et qui nous galvanise à aller chercher tous les ballons qu’on a été chercher, à plonger au sol, à aller chercher des gros rebonds, à continuer à pousser. C’est cool. »

Dominique Malonga

« C’est vraiment incroyable. Personnellement, je n’avais jamais joué dans une salle comme ça, si ce n’est à Bercy pour la Coupe de France. Mais ici, ça m’impressionne plus que Bercy en fait. C’est vraiment une grande salle, les dimensions sont énormes. On est en France donc le public est à fond. Les supporters crient pour nous. C’est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. La première fois que tu rentres à la salle, juste pour t’échauffer, t’es complètement prise par ce mouvement-là. C’est impressionnant. Sur le terrain, j’étais un peu plus dans ma bulle mais ça ne m’empêchait pas d’entendre les encouragements. C’était super cool. »

Alexia Chery

« Franchement, c’était incroyable. On a essayé de venir à un match hier pour s’imprégner un peu de ça et que ce ne soit pas non plus un trop gros choc. Je pense que c’est la première fois pour nous toutes, donc c’est vrai que c’est top de le faire aussi devant nos proches, c’est quelque chose de grand, et puis la salle est incroyable. C’était vraiment un super moment, et je pense que ça nous toutes donné envie de le revivre sur les deux prochains matchs. »

Leïla Lacan

« Ça m’a fait plaisir de voir autant de monde, ça m’a donné de l’énergie, de la joie, j’avais envie de sourire, voir autant de Français, et d’autres nations nous soutenir, ça booste. Moi ça m’a boosté en tout cas. »