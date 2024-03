Les Françaises toutes éliminées de la March Madness 2024, mais pas au NIT

A l’instar de la NCAA masculine, de nombreuses joueuses françaises évoluent en NCAA féminine et certaines d’entre elles participent à la March Madness. Seulement, aucune n’a pu aller plus loin que le premier tour pour cette année 2024.

Après avoir remporté le tournoi de la Big West, Diaba Konaté et UC Irvine ont chuté dès le premier tour du Regional 4 de Portland. Il faut dire que les Anteaters sont tombés sur un roc : Gonzaga. Les Bulldogs affichent un bilan de 31 victoires et 3 défaites cette saison. Résultat, les Californiennes ont craqué après un bon départ (17-10, 10′) pour finir à -21 (75-56). Le petit match de Diaba Konaté (5 points à 2/9 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives en 27 minutes) n’enlève en rien la qualité de sa saison senior (7,5 points, 2,4 rebonds et 3,7 passes décisives en 27 minutes). Pour Mah Minthe, son équipe d’UT Martin n’a elle pas eu l’occasion de vivre le premier tour. C’est au First Four que les Skyhawks se sont faite sortir par Holy Cross (72-45). La Parisienne, qui ne bénéficie que d’un maigre temps de jeu à UT Martin (5 minutes par match sur 20 entrées), n’a joué qu’une minute sur cette rencontre organisée à Albany (New York).

BIG WEST CHAMPS 🏆 The Anteaters take home The Big West Championship Title for the first time since 1995!#TogetherWeZot | #RipEm pic.twitter.com/WIiL9wHKhM — UCI Women's Basketball (@UCIwbb) March 17, 2024

Des Françaises encore en course au NIT

Le salue des Françaises viendra peut-être des autres tournois hors conférence de fin de saison. Ainsi, la Parisienne Naelle Bernard (arrière junior tournant à 9,6 points et 2 rebonds en 26 minutes) et la Guyanaise Raymi Coueta (arrière freshman entrant 3 minutes en moyenne) affrontent Monmouth avec Duquesne lors du deuxième tour du NIT ce lundi 25 mars. Joséphine Millard va elle voir son équipe, les Pacific Tigers de Stockton, défier Minnesota. Cependant, la Meurthe-et-Mosellane est redshirt et n’a plus joué en NCAA depuis la saison 2021-2022.

Second Round 🔜 We play Monmouth this Monday, March 25 at 6pm inside the UPMC Cooper Fieldhouse in the second round of the @WomensNIT. 🎟️: https://t.co/YJuGsWLqRY pic.twitter.com/jU8e5TmB9E — Duquesne Women's Basketball (@DuqWBB) March 22, 2024

Quant au Women’s Basketball Invitation Tournament (WBIT), il n’a pas réussi aux Florida Gators de Kenza Salgues. Éliminées dès le premier tour par St John’s, les Floridiennes voient là leur saison se clôturer. Senior, la meneuse montpelliéraine a encore joué 19 minutes sur ce dernier match, soit légèrement plus que sa moyenne cette saison (8 minutes, pour 1,8 point, 0,6 rebond et 0,4 passe décisive).