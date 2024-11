Les intérieurs français à la fête en NCAA : Batcho, Raynaud, Traoré et Ebonkoli cartonnent

La fin de la première semaine de la saison NCAA 2024-2025 a vu de nombreux Français s’illustrer, notamment dans le secteur intérieur. Daniel Batcho (2,10 m, 22 ans) a signé son record de points. Déjà auteur de 15 points et 8 rebonds lundi pour lancer sa saison, le Francilien a cette fois inscrit 28 points à 10/12 aux tirs et 8/10 aux lancers en plus de prendre 7 rebonds en 31 minutes. Son équipe, les Louisiana Tech Bulldogs, l’ont largement emporté sur le parquet des UT Arlington Mavericks (77-92).

Batcho had a career night in Arlington 28 points

10-of-12 shooting

7 rebounds

2 blocks pic.twitter.com/zVzL2bKV3f — Bulldog Basketball 🐶🏀 (@LATechHoops) November 10, 2024

Daniel Batcho n’a toutefois pas réussi à terminer en double-double. Cela a été le cas de trois autre français. Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a ainsi cumulé 14 points (à 3/11, dont 1/4 à 3-points), 14 rebonds et 3 interceptions en 33 minutes dans la large victoire de Stanford face aux Cal State Fullerton Titans (80-53).

A big 3️⃣ from Maxime gives us the lead! #GoStanford | 📺 ACCNX pic.twitter.com/oO5dhwvAP6 — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) November 8, 2024

Comme Maxime Raynaud, son camarade de la génération 2003 et ex-coéquipier en équipe de France U16 Yohan Traoré (2,09 m, 21 ans) démarre bien sa saison avec sa nouvelle fac de SMU. Titulaire, le Tourangeau a cumulé 19 points à 4/8 aux tirs, 10/12 aux lancers francs, 10 rebonds et 2 contres en 25 minutes face aux Florida A&M Rattlers (102-73).

Yohan Double-Double 😤@traore_yohan recorded his first double-double for the Mustangs with 19 points on 4-8 shooting, going 10-12 from the free throw line and 10 rebounds@SMUBasketball | @SMUMustangs | #PonyUpDallas pic.twitter.com/Wr6ODZKjjR — ACC Digital Network (@theACCDN) November 8, 2024

Enfin, face aux modestes Kansas Christian Falcons, pensionnaires de NCAA II, Melvyn Ebonkoli (13 points à 5/8 et 13 rebonds en 19 minutes) et Kansas City Roos se sont régalés (124-36).