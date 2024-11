Les leaders surprise s’enchaînent : Charnay prend la place d’Angers !

L’inattendu choc au sommet de La Boulangère Wonderligue en ce dimanche 24 novembre entre Angers et Charnay a accouché d’un nouveau leader. Avec la victoire du club bourguignon à Jean-Bouin pour cette 7e journée de LFB, c’est ainsi Charnay qui prend désormais la tête de la Ligue Féminine de Basket !

Charnay s'impose à Angers et prend seul la tête du championnat ☝️✅#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/hIrhnYaoKl — LFB (@basketlfb) November 24, 2024

L’exceptionnel continue pour Charnay…

Le début de saison « exceptionnel » de Charnay, comme le décrivait Monique Akoa-Makani il y a quelques jours dans le Journal de Saône-et-Loire, s’est donc poursuivi en Anjou. Forte d’un bon début de rencontre (17-26, 10′), l’équipe de Stéphane Leite a ensuite su garder le contrôle de la partie (64-73). Face à l’énorme présence au rebond des Angevines (42 prises dont 19 offensives, contre 35 prises dont 8 offensives pour le CBBS), les Bourguignonnes ont su être plus efficaces, convertissant un nombre équivalent de paniers à 2-points (17/37), avec une dizaine de tentatives de moins.

Ainsi, Charnay prend seul la tête de La Boulangère Wonderligue en étant la seule équipe avec une seule défaite après 7 matchs. De son côté, l’UF Angers est désormais à égalité avec Bourges (également battu la veille par les Flammes Carolo)… et Basket Landes, avec le bilan de 5 victoires et 2 défaites. En effet, après avoir assuré sa qualification pour le second tour de l’EuroLeague en milieu de semaine, le club landais l’a emporté ce dimanche 24 novembre contre Chartres en LFb (69-58). Avec de nouveau Luisa Geiselsoder en chef de file (21 points à 9/13 aux tirs, 11 rebonds et 5 passes décisives pour 32 d’évaluation), l’équipe de Julie Barennes a dominé le promu chartrain.