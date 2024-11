Villeneuve d’Ascq gagne enfin, l’ASVEL et Bourges battus

Il a fallu attendre fin novembre pour que Villeneuve d’Ascq, champion de France en titre, remporte son premier match de la saison LFB. Mais c’est chose faite. Ce samedi 23 novembre, pour la 7e journée de championnat, l’ESBVA-LM est allée s’imposer sur le parquet de La Roche Vendée 82 à 71. L’équipe de Rachid Meziane enchaîne après son succès face à Polkowice en EuroLeague.

En s’appuyant sur l’ensemble de son collectif – les neuf joueuses ont marqué entre 4 et 14 points -, le collectif nordiste a vite pris le large (13-26, 10′) avant de subir le retour des locales dans le troisième quart-temps (27-15, 56-55 au score). Mais elles ont su rebondir pour s’offrir un premier succès qui leur permet de laisser la dernière place à leurs hôtes de la soirée, en compagnie de Chartres.

Bourges et l’ASVEL surpris

Dans les autres rencontres, si Lattes-Montpellier n’a pas faibli sur le parquet de Tarbes (61-71) avec encore une excellente Dulcy Fankam Mendjiadeu (23 points et 12 rebonds), Bourges s’est incliné à Charleville-Mézières (91-86) et l’ASVEL Féminin à domicile contre Landerneau (67-83). Les Berruyères ont subi l’adresse des Flammes Carolo (11/25 à 3-points) et notamment de leur ancienne joueuse Ornella Bankole (20 points). Quant à l’ASVEL, leur retour difficile depuis la Tchéquie a sans doute joué mais Landerneau a surtout confirmé sa belle compétitivité. Guidé par Laura Evrard (12 passes décisives) et en s’appuyant sur Evelyn Akhator (21 points et 12 rebonds), le collectif breton a pris la mesure des Rhodaniennes au fur et à mesure de la rencontre pour faire l’écart après la pause. « Je mets ça sur le compte du déplacement, a estimé le coach Yoann Cabioc’h. On n’avait pas l’énergie disponible », a-t-il complété. La blessure de Kekelly Elenga a également handicapé l’ASVEL à l’intérieur.

Avec la deuxième défaite de Bourges (5 victoires), Angers et Charnay se retrouvent seuls en tête de la LFB avec 5 victoires et 1 défaite avant de s’affronter ce dimanche. Basket Landes (4 victoires et 2 défaites) espère revenir à la hauteur des Tangos et de l’équipe battue dans le duel des leaders. Pour cela, il faudra écarter Chartres (1 victoire et 5 défaites).