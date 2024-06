Les Mavericks se révoltent et remportent une victoire écrasante dans le match 4

Les Dallas Mavericks ont sauvé leur honneur et prolongé les finales NBA en remportant une victoire éclatante 122-84 contre les Boston Celtics, vendredi soir, à l’American Airlines Center. Bien que toujours menés 3-1 dans la série, les Mavs ont montré une détermination et une énergie renouvelées qui pourraient annoncer un tournant dans cette confrontation.

Un début de match explosif



Dès le début de la rencontre, les Mavericks ont imprimé un rythme infernal. Ils menaient déjà 34-21 à la fin du premier quart-temps et ont continué sur leur lancée pour atteindre 61-35 à la mi-temps. La défense texane, couplée à une attaque incisive, a permis à Dallas de maintenir une pression constante sur Boston. L’écart a culminé à 48 points dans le quatrième quart-temps, un record en finale NBA depuis plus de 50 ans.

Luka Doncic répond aux critiques

Critiqué pour son attitude lors du match précédent, Luka Doncic a pris sa revanche en marquant 29 points et en distribuant 5 passes décisives, malgré une soirée sans réussite à 3-points (0 sur 8). « On sait qu’on ne peut plus perdre, on va se battre jusqu’au bout. Notre énergie était plus haute, tout le monde était très concentré en défense », a déclaré le Slovène après le match.

Kyrie Irving et le collectif de Dallas

Kyrie Irving a ajouté 21 points, mais la véritable différence est venue du collectif des Mavericks. Dereck Lively II, en particulier, a marqué les esprits avec un dunk spectaculaire et une performance solide dès son entrée en jeu. Les ajustements tactiques du staff de Dallas, notamment l’intégration de Lively II dès la troisième minute, ont été déterminants.

Des Celtics méconnaissables

Les Celtics ont livré leur pire performance depuis l’arrivée de Joe Mazzulla comme entraîneur à l’automne 2022. « Ce n’est pas à propos de nous, il faut rendre hommage à Dallas qui a été meilleur et qui a très bien joué », a commenté Mazzulla, soulignant la supériorité de l’adversaire plutôt que les carences de son propre camp.

Boston, habituellement intraitable en playoffs, a connu sa première défaite à l’extérieur de cette campagne après avoir dominé Miami (4-1), Cleveland (4-1) et Indiana (4-0). Leur faiblesse face à la pression de Dallas a été évidente, et l’absence de Kristaps Porzingis, blessé, a été cruellement ressentie.

La barre des 100 points enfin franchie

Pour la première fois dans cette série finale, les Mavericks ont dépassé les 100 points. Ils ont dominé sous les cercles (60 points à l’intérieur contre 26, 52 rebonds contre 31) et ont montré une adresse retrouvée à 3-points (40,5 %). Cette performance leur a permis de réduire l’écart et de conserver un mince espoir de revenir dans la série.

Un challenge pour Boston

Lundi, les Celtics auront une nouvelle opportunité de décrocher leur 18ᵉ titre NBA au TD Garden. Cependant, ils devront surmonter cette « claque » subie au Texas. Jaylen Brown, qui n’a marqué que 10 points sur un 3/12 aux tirs, devra retrouver son efficacité, tout comme le reste de l’équipe. L’entraîneur Joe Mazzulla devra trouver des réponses aux ajustements tactiques de Dallas pour éviter que la dynamique ne bascule en faveur des Mavericks.

Un espoir pour Dallas

Bien que revenir d’un déficit de 3-0 soit quasiment impossible (jamais réalisé dans l’histoire de la NBA), les Mavericks ont montré qu’ils n’abandonneront pas sans se battre. Leur victoire écrasante pourrait être le catalyseur d’une remontée historique. Avec des performances clés de leurs stars et un collectif en pleine forme, Dallas espère pouvoir créer l’exploit en remportant le match 5 à Boston et en forçant un retour au Texas pour un potentiel match 6.

Les prochains jours seront cruciaux pour les deux équipes. Les Celtics devront montrer qu’ils peuvent rebondir après une lourde défaite, tandis que les Mavericks chercheront à capitaliser sur leur nouvel élan pour prolonger la série.