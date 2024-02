Les Mets octroient leur 16e, et dernier, contrat professionnel à Nick Ward

D’un extrême à l’autre… Fin juillet, les Metropolitans 92 étaient le seul club de France avec un seul joueur sous contrat, Lahaou Konaté. Depuis, les signatures se sont empilées, parfois de manière déraisonnable, et à peine six mois plus tard, Boulogne-Levallois ne va plus pouvoir faire venir personne, après avoir validé son 16e professionnel de la saison (voir ci-dessous) : un certain Nick Ward (2,06 m, 26 ans), remplaçant d’Alen Omic.

✍️ Nouveau joueur L’intérieur américain Nick WARD quitte Gargždai et rejoint les Metropolitans 92 Welcome Nick!#GoMets92 pic.twitter.com/RpZi4EUFks — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) February 8, 2024

Le fruit d’une gestion frisant l’amateurisme, entre l’absence totale de volonté de la mairie de Boulogne-Billancourt de relancer un nouveau cycle l’été dernier puis un effectif monté à la hâte, avec des clauses de sortie accordées à l’immense majorité des joueurs, parfois sous des conditions surprenantes : entre le 10 janvier et le 10 février en cas de changement de coach pour Matthieu Gauzin, par exemple…

Meilleur marqueur du championnat lituanien

Toujours est-il que les Metropolitans 92 sont d’ores et déjà condamnés à la Pro B mais qu’un nouveau naufragé va rejoindre le radeau, dix jours après Tim Frazier. Quel intérêt pour lui de s’embarquer dans une telle galère ? Se montrer dans un championnat infiniment plus relevé que tout ce qu’il a côtoyé jusque-là. Professionnel depuis 2017, l’ancien coéquipier universitaire du Limougeaud Kenny Goins (à Michigan State) a écumé les parquets de D2 turque, de G-League, de LEB Oro, de Bahreïn et du championnat d’été canadien, où il a été élu dans le meilleur cinq en 2021. Ce qui acte la perte de standing par rapport à un Omic aux cinq campagnes d’EuroLeague et neuf d’EuroCup.

À LIRE AUSSI,

L’INTERVIEW DE PHILIPPE AUSSEUR SUR LA SITUATION DES METS

Cette saison, après deux matchs inauguraux au Kosovo, le natif de l’Ohio avait déjà reçu une belle promotion en rejoignant la LKL, la ligue lituanienne. Sous les couleurs du BC Gargzdai, la lanterne rouge (déjà !), où il a partagé un match en janvier avec le Français Joris Ortega, Nick Ward a profité du marasme collectif pour s’imposer comme le meilleur marqueur du championnat (20,2 points à 59%, 6,9 rebonds et 0,5 passe décisive en 13 matchs). Pour lui, aux Mets, le plan est sûrement d’en faire de même.