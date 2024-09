Les Minnesota Timberwolves souhaiteraient conserver Rudy Gobert sur la durée

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) arrive doucement mais sûrement vers la fin de son contrat maximum (210 millions de dollars sur 5 ans), signé avec le Jazz d’Utah en décembre 2020. Depuis, le quatre fois meilleur défenseur de la NBA a été échangé aux Minnesota Timberwolves à l’été 2022. S’il décide de ne pas activer sa dernière année de contrat (46 millions de dollars), Rudy Gobert pourrait être agent libre l’été prochain. Une perspective qu’aborde déjà le président des opérations basket de la franchise de Minneapolis, Tim Connely.

« On aimerait garder Rudy Gobert ici pendant très longtemps. On adore son agent (Bouna Ndiaye), il est notre ami depuis un moment et un des meilleurs de la ligue. Il est certain que notre objectif avec la plupart de ces gars est de les garder aussi longtemps qu’ils le souhaitent et comme ça tout le monde est très content. La continuité sera une de nos meilleures armes pour la saison à venir. On aime notre noyau. »