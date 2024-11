Les retrouvailles entre T.J. Parker et l’ASVEL : « Cela va me faire drôle »

C’est pour la première fois que T.J. Parker va fouler le parquet de la LDLC Arena, à l’occasion de la rencontre d’EuroLeague entre l’ASVEL et le Bayern Munich ce vendredi 1er novembre. Coach de l’ASVEL de 2020 à 2023, le frère de Tony Parker n’avait pas eu l’occasion de connaître la nouvelle enceinte villeurbannaise, évincé quelques semaines auparavant de son poste d’entraîneur principal.

« Revoir des têtes familières »

C’est donc dans la peau d’assistant-coach du Bayern Munich, aux côtés de Gordon Hebert, que le natif de Valenciennes va découvrir l’Arena de Décines. « Cela va me faire drôle de revoir toutes ces têtes familières et ce public qui nous a tant poussés pour aller chercher nos titres », confie-t-il au Progrès. Une drôle d’impression pour T.J. Parker, surtout avec l’ombre de son licenciement et une affaire devant les Prud’hommes qui plane toujours au moment de l’évoquer dans la même phrase que l’ASVEL.

S’il aurait « aimé une manière de faire différente », il est désormais pleinement tourné vers sa nouvelle mission avec le Bayern Munich : « J’ai la chance d’occuper un vrai poste aux côtés de Gordon (Herbert) et ce n’est pas du tout un retour en arrière. C’est un peu l’histoire de ma vie. Repartir de plus bas pour aller plus haut. » Car celui qui a été champion de France avec l’ASVEL en 2021 et 2022 ambitionne bien de reprendre un poste d’entraîneur à l’avenir.