Les Sixers dominent les Hawks, Yabusele et Risacher convaincants

Privés une nouvelle fois de Joel Embiid, ménagé, les Sixers se déplaçaient chez les Hawks ce lundi 14 octobre. L’occasion de voir en action deux des Français les plus attendus cette saison en NBA : Zaccharie Risacher, premier choix de la dernière Draft, et Guerschon Yabusele, l’un des leaders des Bleus lors des Jeux olympiques de Paris, au point de faire son retour dans la grande ligue.

Et pour son second match de préparation, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) s’est de nouveau montré au niveau des attentes face à Philly. Toujours en sortie de banc, l’ancien de la JL Bourg, saignant lors de sa première à Indiana (18 points), a cette fois signé 14 points à 5 sur 11 aux tirs, 8 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 23 minutes de temps de jeu. Une performance et une impression visuelle très encourageante alors que nombre d’observateurs peinent toujours à voir en lui le potentiel d’un véritable premier choix de Draft.

Zaccharie Risacher Game 2:

-14 points

-5/11 from the field

-8 rebounds

Shot wasn’t falling but still displayed high feel for the game and made an impact

pic.twitter.com/woDdTEQsF2 — Draft and Develop (@Preet410_) October 15, 2024

Pour autant les efforts du natif de Lyon n’ont pas suffit face à la force collective des Sixers (5 joueurs à plus de 10 points) et à un Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) dominant. Titulaire au match précédent contre son ancienne équipe de Boston (8 points, 3 rebonds et 2 passes), c’est dans la peau d’un sixième homme que l’international français a signé 10 points à 4 sur 6 aux tirs, 11 rebonds et 3 passes décisives en 21 petites minutes. Une prestation très encourageante pour le joueur de 28 ans à une semaine du début de la saison régulière.

Doble-doble de Guerschon Yabusele, que va a entrar a esta temporada anotando a todos los niveles. Va a ser uno de los sextos hombres clave este año, y que no entre en el quinteto por lesiones. 10 PTS (4/6 TC – 2/4 3T) | 11 REB | 3 AST | 1 TAP | 21 MINpic.twitter.com/nr8OR2zB4n — Sergio Llebrés (@llebres11) October 15, 2024

A noter dans ce match la sortie sur blessure de Paul George, victime d’une hyperextension du genou, et dont l’indisponibilité n’a pas encore été révélée. La franchise de Pennsylvanie, attendue parmi les favoris au titre cette saison après la signature de l’ancienne star des Pacers, retient son souffle.