Les Spurs de Victor Wembanyama craquent totalement en fin de match contre La Nouvelle-Orléans

Alors que Jeremy Sochan venait de convertir sa première tentative de lancer-franc (107-106, 45’), l’escouade texane s’est réuni en conciliabule. Devin Vassell, distillait quelques conseils à Victor Wembanyama et ses coéquipiers. Gregg Popovich, en bon père de famille, est de suite venu y prêter une oreille attentive avant d’échanger avec ses ouailles et de regagner son banc pour le reste du temps-mort.

À un peu plus de trois minutes du buzzer final, les Spurs avaient le momentum du match et semblaient tenir le bon bout. Sauf que les Texans, pas encore assez rigoureux dans les moments décisifs, ont une nouvelle fois chaviré. Zion Williamson (33 points à 12/21, 8 rebonds et 4 passes), après un tir acrobatique raté de Tre Jones et un rebond offensif mal contrôlé de Wemby, a pris de vitesse la défense texane avant de se jouer de Victor Wembanyama, Devin Vassell et Jeremy Sochan, tous les trois à ses trousses, pour déposer un lay-up et verrouiller la victoire à 3,8 secondes de la fin.

« Je ne sais même pas comment il a réussi à marquer », s’interroge Devin Vassell. « On a tous sauté pour l’empêcher de marquer mais force est de constater que c’est une super-star, un sacré joueur. » Avant de jouer les efforts de son équipe, corrigée à la mi-décembre par cette même équipe (146-110) : « On continue de grandir. Les progrès réalisés depuis cette époque sont énormes mais maintenant, on veut gagner. »

De ce 39e revers en 49 matchs (défaite 114-113), les Spurs en ressortent encore une fois avec un goût très amer en bouche, un peu comme la défaite contre Washington à la photo finish, lundi. Avec 24 points encaissés sur leurs 18 pertes de balles et de précieux points laissés sur la ligne (11/18) et une adresse longue distance famélique (25,6 % de réussite, soit 10/39), les Texans ont laissé échapper un match à leur portée. « On a joué à fond tout au long de la rencontre mais pas assez bien pour l’emporter. On a été trop négligeant avec le ballon : tout le monde fait des erreurs mais avec autant de points encaissés sur balle perdue, on se fait généralement botter les fesses. »

Victor Wembanyama oublié sur le dernier tir ?

Les Spurs ont toutefois eu une balle de match mais Victor Wembanyama était comme invisible sur le terrain. Wemby, démarqué dans la raquette, a fait un signe de la main à Devin Vassell (28 points à 11/21) mais l’artilleur des Spurs a préféré dégainer de loin, sans succès. « J’ai vu que je n’avais personne en face de moi, j’ai pris le tir », se justifie-t-il en expliquant que les « défenses se sont embrouillé » et que trouver Wemby était l’autre option envisagée. « J’en assume la responsabilité mais je suis juste déçu car ce tir, je le sentais bien. »

🎙️ Tre Jones sur les progrès de Victor Wembanyama [@wemby] comme playmaker : « Il continue de jouer juste, de progresser et d’impressionner ». pic.twitter.com/8OhJMn6knY — Théo Quintard (@TheoQuintard) February 3, 2024

Dégoûté par cette nouvelle fin de match raté, le Français de 20 ans a grimacé avant de se prendre la tête entre les mains et de rentrer aux vestiaires. Victor Wembanyama, qui ne s’est pas présenté en conférence de presse pour la deuxième fois de la saison, termine toutefois proche du triple double avec 16 points à 7/14 aux tirs, 14 rebonds, 7 passes, 3 contres mais 6 balles perdues en 28 minutes.

🎙️ Gregg Popovich après la défaite contre les Pelicans : « Avec 24 points sur balles perdues, on se fait généralement botter les fesses ». pic.twitter.com/4rRDktB9ps — Théo Quintard (@TheoQuintard) February 3, 2024

Les Spurs ont une nouvelle occasion de se faire pardonner face aux Cleveland Cavalier dès ce samedi soir avant de passer une majeure partie du mois de décembre sur la route, rodéo de San Antonio oblige.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).