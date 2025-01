Les Spurs de Wembanyama gâchent une avance de 19 points à Chicago

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras face aux Chicago Bulls, lundi soir à l’United Center. Après avoir compté jusqu’à 19 points d’avance, les Texans se sont inclinés 114-110, incapables de répondre dans un dernier quart-temps dominé par Chicago.

Un effondrement texan

Dominateurs pendant trois quart-temps, les Spurs menaient encore 95-82 à l’entame du dernier acte. Mais un 32-15 infligé par les Bulls a inversé la tendance. Coby White (1,96 m, 24 ans), décisif dans les ultimes secondes, a inscrit un lay-up pour donner l’avantage à Chicago à 47 secondes de la fin (111-110), une première dans le match. Quelques instants plus tard, White s’est illustré avec un dunk face à un Victor Wembanyama pourtant impérial en défense jusque-là (8 contres).

San Antonio a eu une dernière opportunité pour égaliser dans les derniers instants, mais le tir à 3-points de Wembanyama n’a pas trouvé la cible.

Zach LaVine plus fort que Wembanyama

Zach LaVine (1,96 m, 29 ans) a été le moteur de la remontée des Bulls avec 35 points, 10 rebonds et 8 passes, bien épaulé par Nikola Vucevic (24 points, 11 rebonds) et Coby White (23 points).

Côté Spurs, Victor Wembanyama a une nouvelle fois affiché l’étendue de son talent mais a manqué d’adresse : 23 points à 9/22 aux tirs, dont 4/11 à 3-points, 14 rebonds, 4 passes et 8 contres en 35 minutes. Il signe ainsi son 15e double-double de la saison, mais n’a pu éviter l’effondrement collectif de son équipe. « C’est frustrant, surtout quand on mène si largement. On doit mieux gérer les fins de match », a réagi la jeune star des Spurs.

Un revers lourd de conséquences

Ce résultat marque un coup d’arrêt pour les Spurs, qui débutent mal un road trip compliqué avec des matchs à venir contre Milwaukee et les Lakers. Leur manque d’adresse dans les moments décisifs (1/9 à 3-points dans le dernier quart) et leur incapacité à maintenir leur intensité défensive ont pesé lourd. A contrario, Chicago a affiché une adresse redoutable à 3-points dans le dernier quart-temps, avec un 5/8, contre un maigre 33% (15/45) sur l’ensemble du match pour San Antonio.

Les Bulls, avec cette 4e victoire en 5 matchs, consolident leur place dans la course au play-in, tandis que les Spurs restent 10es à l’Ouest avec un bilan équilibré (18-18).