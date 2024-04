Les Spurs mettent un terme à la saison de Wembanyama

Victor Wembanyama ne jouera plus cette saison 2023-2024 avec les San Antonio Spurs. La franchise texane, qui reçoit Détroit ce dimanche 14 avril pour son 82e et dernier match de la saison régulière, a obtenu gain de cause auprès du rookie français pour le mettre eu repos, alors qu’il souffre d’une cheville.

Après la victoire contre Denver vendredi, Victor Wembanyama avait déclaré vouloir jouer. « Je vais toujours me battre pour jouer et pour remplir mon devoir avec cette équipe », avait-il annoncé. Finalement, le n°1 de la Draft NBA 2023 va rester en civil. Il termine donc sa première saison en NBA avec 21,4 points à 46,5% de réussite aux tirs, dont 32,5% à 3-points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives, 3,6 contres (n°1 en NBA) et 1,2 interception en 30 minutes de moyenne sur 71 matches. L’enfant du Chesnay est le premier rookie de l’histoire à avoir atteint la barre des 1 500 points, 250 passes décisives et 250 contres.



Victor Wembanyama in his rookie season: 21.4 PTS

10.6 REB

3.9 AST

3.6 BLK Legendary 💪 pic.twitter.com/mFgDUvG6nI — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2024

La bonne nouvelle est que Victor Wembanyama ne s’est pas blessé durant la saison NBA ce qui devrait lui permettre d’arriver à la préparation des Jeux olympiques de Paris en forme. En son absence, il sera tout de même intéressant de suivre le duel entre Sidy Cissoko (San Antonio) et Evan Fournier (Détroit).