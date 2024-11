Les Timberwolves de Rudy Gobert perdent pour la 20e fois de suite à Toronto

Jamais depuis le 21 janvier 2004 Minnesota n’a gagné sur le parquet de Toronto. Pourtant bien lancés, les Timberwolves ont encore perdu ce jeudi 21 novembre chez les Raptors (110-105). Un 13 à 1 au cœur du quatrième quart-temps a permis aux locaux de prendre l’avantage (de 92-95 à 105-96) pour filer vers une quatrième victoire en 16 matches, leur première de la saison en back-to-back.

He walked out too, you’ll never win a championship with a guy like Rudy on your team

— Shawn (@BeSmoothShawn) November 22, 2024