Les 72 U15 convoqués pour le camp national 2024

Suite à l’organisation du CIZ (Camp Inter Zone) à Temple-sur-Lot fin octobre, les techniciens nationaux de la Fédération française de basketball (FFBB) a retenu 72 joueurs et joueuses U15 (36 garçons et 36 filles) pour le camp national. Ce dernier se tiendra du 11 au 16 décembre au CREPS de Bourges. Ensuite, une vingtaine de joueurs et une vingtaine de joueuses seront convoqués pour les tests d’entrée au Pôle France.

Voici la liste des 72 joueurs et joueuses :