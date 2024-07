L’Espagne et Porto Rico complètent la liste des qualifiés pour les JO

Les 12 sélections pour les Jeux olympiques de Paris 2024 sont connues. En plus de la Grèce et du Brésil, l’Espagne et Porto Rico se sont qualifiés pour les JO ce dimanche 7 juillet.

A Valence, l’Espagne est venue à bout des Bahamas (86-78). Guidée par son axe 1-5 Lorenzo Brown (18 points à 6/14 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes) – Willy Hernangomez (15 points à 4/7 et 7 rebonds en 22 minutes), la sélection de Sergio Scariolo a pris le dessus dans le deuxième quart-temps (25-17) pour filer vers la victoire (86-78). Un 3-points du jeune lycéen star Valdez Edgecombe Jr. a ramené les siens à -6 (77-83) à l’entame du money time mais ça n’a pas suffi.

A San Juan, Porto Rico a été guidé par sa star Jose Alvarado (23 points à 9/14 et 6 rebonds en 25 minutes) mais aussi l’ancien meneur des Metropolitans 92 Tremont Waters (18 points à 6/17 et 3 passes décisives en 27 minutes) pour distancer la Lituanie. La sélection de Nelson Colon s’est imposée 79-68 et retourne aux Jeux olympiques, 20 ans après sa participation à Athènes. A l’époque, l’équipe de Carlos Arroyo s’était notamment imposée face aux États-Unis (92-73).

Les quatre groupes de qualification pour les Jeux olympiques de Paris :