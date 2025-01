L’ex-Mets 92 Anthony Brown écoeure la JL Bourg à Ankara

Ayant à coeur de se relancer en EuroCup pour lancer son année 2025, la JL Bourg n’y est pas parvenue. Le club bressan a une nouvelle fois pris l’eau défensivement, coulé par le capitaine offensif de Turk Telekom Ankara, Anthony Brown (32 points pour 37 d’évaluation).

Le premier quart-temps a donné des prémices de ce qu’allait subir la JL Bourg en Turquie ce vendredi 3 janvier. Avec 6 tirs à 3-points inscrits, dont 4 d’Anthony Brown, le TT Ankara a donné le ton dans les dix premières minutes. Fort également de 4 tentatives extérieures inscrites dans le premier quart-temps, Bourg-en-Bresse a réussi à matcher l’adresse folle des Turcs en première période (8/13 à 3-points), grâce aussi à sa présence au rebond offensif (12 en MT1, 22 au total).

10 MADE THREES IN THE FIRST QUARTER 🔥

It's raining threes in Ankara…🎯☔️@TT_Basketbol is 6/7 from beyond the arc, WOW!@JLBourgBasket not as sharp but also very solid with 4/10 from three!#RoadToGreatness pic.twitter.com/VoVNSVycoi

— BKT EuroCup (@EuroCup) January 3, 2025