Limoges a produit « une bouillie de basket » à Nanterre

Limoges s’est incliné dans les grandes largeurs à Nanterre (113-77) ce samedi 13 avril en ouverture de la 29e journée de Betclic ÉLITE. Certes diminués, les joueurs de Jean-Marc Dupraz n’ont rien produit face au cinquième du championnat.

Après 10 minutes de jeu, les Limougeauds avaient déjà encaissé 36 points (contre 19 marqués). A la pause, ils comptaient 65 points sur le tableau d’affichage pour l’équipe adverse. Après la rencontre, le capitaine Nicolas Lang était abasourdi par une telle contre-performance :

« Cela a été une bouillie de basket. Il n’y a rien à retirer de ce match. En attaque, le premier qui voyait de la lumière shootait et quand il fallait revenir en défense, le terrain était en pente. » Nicolas Lang, capitaine du Limoges CSP

Après ce non-match total, le coach Jean-Marc Dupraz était remonté. « On doit une réaction à notre public qui nous a poussés pendant quarante minutes. On doit se racheter d’un match comme ça », expliquait-il dans Le Populaire du Centre, partageant sa « colère, sidération et frustration ». Sans évoquer toutefois une direction absente, que les joueurs et le staff n’ont plus rencontré depuis le 23 décembre dernier. De quoi exaspérer les supporters, qui n’ont pas manqué de noter la présence de certains d’entre eux – en compagnie de salariés notamment – à un match de football à Madrid. Pas de quoi rapprocher les mondes dans ce que certains appellent la capitale du basket français.