Limoges cherche un meneur d’expérience et un poste 4 fuyant

Limoges prône la patience pour se renforcer en vue d’assurer son maintien en Betclic ELITE. Après avoir fait venir Souley Boum fin novembre et s’être séparé de son entraîneur Jean-Marc Dupraz, le Cercle Saint-Pierre prend davantage son temps pour ajouter d’autres pièces à son effectif. Dans un entretien au Populaire du Centre, le directeur sportif Crawford Palmer a fait le point sur le mercato du club.

Mikko Larkas est officiellement qualifié pour diriger le Limoges CSP, il sera donc l’entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison 💚 Il sera assisté par Romain Leroy et Quentin Boullet. pic.twitter.com/U3udUDzq4U — Limoges CSP (@limogescsp) February 7, 2025

Crawford Palmer a tenu à faire le point

C’est Crawford Palmer lui-même qui s’est invité au traditionnel point presse du Limoges CSP avant la rencontre de dimanche contre Nancy, rapporte le quotidien local. « Je sais qu’il y a une attente autour du recrutement d’un ou plusieurs joueurs », souligne le dirigeant pour expliquer sa démarche d’aller vers la presse. « J’ai commencé à y réfléchir avant le départ de Malik. Mais il était important de voir comment l’équipe allait réagir suite au changement d’entraîneur. C’est dommage que la blessure de Kenny (Baptiste) soit venue compliquer la situation. »

Les profils recherchés

La mène semble être le grand chantier de Limoges cette saison. Après l’échec du pari Tyrell Terry, le Cercle Saint-Pierre a fait venir Souley Boum. Mais même si le joueur en provenance du championnat polonais est plutôt satisfaisant (12,1 points à 44% aux tirs), le club de la Haute-Vienne cherche cependant à renforcer ce poste. « Si on pouvait avoir davantage d’expérience à la mène, cela pourrait nous aider », expose Crawford Palmer, qui n’exclut pas un 2e renfort à Beaublanc. « À côté de ça, on regarde un profil de 4 fuyant pour ouvrir le jeu, avoir plus d’espace et une autre menace à trois points en plus de Nico (Lang) et Trevon (Bluiett). »

Si aucun renfort n’est attendu prochainement à Limoges selon les mots du dirigeants, le Cercle Saint-Pierre a jusqu’au 28 février pour recruter.