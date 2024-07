Limoges « pense avoir trouvé un élément intéressant » avec Malik Osborne

Le CSP a officialisé sa sixième signature de l’intersaison. Après l’assistant-coach Mikko Larkas, Shawn Tanner (prêté à Roanne), Kenny Baptiste, Vincent Amsellem et Mamadou Guisse, un premier joueur étranger arrive à Limoges pour la saison 2024-2025 ; il s’agit comme annoncé de l’ailier-fort Malik Osborne (2,06 m, 26 ans).

Le Limoges CSP est heureux d’annoncer la signature de Malik Osborne (26 ans, ailier fort, 2m05), la première recrue US du mercato Limougeaud. L’américain arrive en provenance de l’Apollon Patras (D1 Grecque) et s’est engagé pour une saison.

« Malik est un joueur qui va nous apporter sa polyvalence sur les postes 4/5, estime son futur coach Jean-Marc Dupraz. Il peut shooter à 3-points et attaquer le cercle pour scorer ou passer. Il a déjà eu une expérience en Europe ce qui est non négligeable pour son intégration. Nous l’avons vu évoluer à Las Vegas et nous avons échangé avec lui en direct. Il est motivé et impatient de découvrir le club et la LNB. »

Avec déjà Nicolas Lang, Alexandre Chassang et Lucas Beaufort, Limoges possède désormais sept joueurs professionnels sous contrat pour la saison 2024-2025.

L’avis du directeur sportif Crawford Palmer sur la signature de Malik Osborne à Limoges :

« Malik Osborne est un joueur physique, polyvalent, intelligent, et dur. Il répond à plusieurs besoins dans l’effectif que nous essayons de construire : c’est un vrai poste 4, avec un bras à 3-pts, capable d’attaquer de face avec une habilité balle en main et un travail de pieds intéressant, combiné à un jeu de post-up dos au panier capable de finir avec les deux mains dans le trafic. Jean-Marc Dupraz souhaitait avoir un 4 capable d’ouvrir le jeu par le tir à 3-pts. On a besoin d’un danger offensif à ce poste, capable d’agresser les défenses. En attendant de voir ce que le marché et notre budget peut nous permettre de faire pour avoir du soutien en 5 derrière Alex Chassang, on a l’assurance d’avoir quelqu’un qui peut couvrir ce poste en cas de besoin, avec Kenny Baptiste. Athlétique, capable de courir, solide en défense aussi, on pense avoir trouvé un élément intéressant pour lancer notre recrutement NJFL. »