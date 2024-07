Malik Osborne va rejoindre le Limoges CSP

Le Limoges CSP a trouvé son poste 4 avec Malik Osborne (2,06 m, 26 ans) selon Le Populaire du Centre. Sorti de l’Université de Florida State en 2022, le natif de Matteson (Illinois) a joué à Rhodes puis Patras en Grèce, avec un passage à Chemnitz en Allemagne également.

Une belle fin de saison à Patras

Après ses années de lycée à Rich South dans l’Illinois puis Bosco Institute dans l’Indiana, Malik Osborne a rejoint l’Université de Rice en 2017. Après une saison, il a changé de programme pour évoluer à Florida State, où il était le coéquipier de l’ancien joueur de l’ASVEL Anthony Polite. Sorti diplômé en 2022 (10 points à 41% de réussite aux tirs et 6,9 rebonds en 27 minutes), il a partagé sa première saison professionnelle entre Rhodes, en Grèce, puis à Chemnitz en Allemagne. Après la Summer League NBA 2023, ce poste 4 polyvalent – il peut tenir le poste 5 – a rejoint l’Apollon Patras le 1er août 2023. Auteur d’une belle saison (10,3 points à 46%, dont 32,9% à 3-points sur 2,6 tentatives par rencontre, 5,9 rebonds et 1,2 interception en 25 minutes), l’intérieur étasunien a brillé sur la fin de saison. Lors de ses quatre dernières rencontres, il a marqué entre 20 et 24 points et pris entre 6 et 8 rebonds. De quoi envisager une montée en puissance.

Malik Osborne va maintenir découvrir la Betclic ELITE au Limoges CSP. Il pourra notamment remplacé ou être aligné avec le poste 5/4 Alexandre Chassang.