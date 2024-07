Mamadou Guisse, l’investissement sur le long-terme du Limoges CSP

Parfois, une vidéo de faible qualité peut vous ouvrir les portes d’un avenir en grand… En 2018, alors toujours à Anvers, Mamadou Guisse (1,97 m, 22 ans) avait envoyé des extraits de ses meilleures actions et son CV à de nombreux clubs français. Fos-Provence ou Le Portel avaient voulu lui ouvrir les portes de leur centre de formation, il avait finalement choisi la JA Vichy. Bien lui en a pris.

Six ans plus tard, après avoir été successivement meilleur marqueur du championnat U18 France (22,5 points de moyenne), lancé en pro à 17 ans, titulaire pour la première fois en Pro B à 18 ans, définitivement intronisé dans le cinq de départ de la JAVCM à 19 ans et maillon essentiel du premier trophée vichyssois depuis 2007 (13 d’évaluation en finale de Leaders Cup Pro B), l’extérieur aux trois passeports (Français, Belge et Sénégalais) va prendre son envol, direction la Betclic ÉLITE.

Dans la caste des meilleurs athlètes de Pro B, excellent défenseur, Mamadou Guissé a convaincu le Limoges CSP de l’embaucher sur le long-terme. L’ancien vichyssois a signé un contrat de trois ans avec le Cercle Saint-Pierre, soit jusqu’en 2027. « Nous avons ciblé Mam Guissé très tôt, avant même que l’accord pour libérer Lucas Ugolin soit trouvé », explique le GM, Crawford Palmer. « Joueur très convoité pour son parcours avec la JA Vichy, ses qualités humaines, et son profil défensif, athlétique. C’est un complément parfait avec Nicolas Lang à l’aile, et peut défendre sur tous les postes ou presque. Il nous amène un aspect physique que nous avons besoin pour performer en Betclic Élite, tout en possédant un upside important. Avec lui, Jean-Marc Dupraz aura des options pour mettre une équipe défensive sur le terrain. En même temps, il a déjà fait des énormes progrès au shoot et dans la lecture du jeu sous la tutelle de Guillaume Vizade à la JAV, et on va continuer à le faire travailler dans ce sens »

Sa signature permet au CSP de clôturer sa base JFL. Guissé rejoint ainsi Lucas Beaufort, Nicolas Lang, Alexandre Chassang ainsi que les recrues Kenny Baptiste et Vincent Amsellem au sein de l’ossature française de Limoges. Le club miraculé va désormais pouvoir se tourner vers le recrutement de ses joueurs étrangers.