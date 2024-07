Limoges sur le point de signer Mamadou Guissé et Vincent Amsellem

Le mercato limougeaud s’active. Quelques jours après la signature de Shawn Tanner – qui ne jouera pas à Limoges la saison prochaine mais sera prêté à Roanne – le CSP devrait ajouter deux nouvelles recrues très prochainement. Selon nos informations, les signatures de Mamadou Guissé (1,97 m, 22 ans) et Vincent Amsellem (1,92 m, 22 ans) sont en bonne voie. Ces derniers étaient sur la liste prioritaire du club depuis une dizaine de jours. Les détails des contrats sont encore en discussion.

Deux jeunes à potentiel

Mamadou Guissé vient de passer six ans du côté de la JA Vichy. Son départ a été officialisé le 6 juillet dernier. Il y a gravi les échelons en termes de responsabilités dans le jeu, jusqu’à devenir un des tauliers de l’équipe. En 2023-24, il a compilé 8,8 points à 42,4% de réussite aux tirs (dont 24,6% à 3-points), 4,3 rebonds et 1,1 passe décisive en 21 minutes de moyenne en Pro B. Il était le troisième joueur le plus utilisé par Guillaume Vizade, notamment pour ses qualités athlétiques et défensives. Jonathan Nebout, coach assistant, en parle comme d’ « une éponge qui retient tout ce qu’on lui dit et essaie de le reproduire ». « C’est un bonheur d’avoir un joueur comme lui dans un effectif, qui se donne toujours à fond, rend toujours service à l’équipe » a-t-il poursuivi. Il connaîtra donc pour la première fois l’élite.

Tout comme Vincent Amsellem, en provenance d’Antibes. Lui aussi a passé de longues saisons dans son club formateur, avant de réellement exploser en signant à Boulazac en 2023-24. Il y a compilé 10,7 points à 41% de réussite aux tirs (dont 35,7% à 3-points), 2,6 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,0 interception en 22 minutes de moyenne. Le natif d’Antibes a eu un peu plus de mal en playoffs et notamment lors des finales contre La Rochelle, où il a signé un regrettable 0/14 à 3-points. Jeune meneur à potentiel et avec un gros QI Basket, il viendrait compléter la base JFL de Limoges, avec Nicolas Lang, Alexandre Chassang et Lucas Beaufort.