Première recrue estivale du Limoges CSP, Shawn Tanner bientôt prêté à Roanen ?

C’était une rumeur qui courait ces derniers jours. Le Limoges CSP avait montré son intérêt pour Shawn Tanner (1,94 m, 22 ans), jeune ailier qui évolue en Pro B depuis 2019. Après des années de formation à Antibes, il était passé professionnel du côté d’Angers, où il a évolué les deux dernières saisons. En 2023/24, il a compilé 12,8 points à 38% de réussite aux tirs (dont 30,3% à 3-points), 3,1 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,0 interception en 24 minutes de moyenne. Tanner est un ailier athlétique et polyvalent avec un gros volume à 3-points. Tout comme son cousin, un certain… Zaccharie Risacher.

Il a lui aussi un gros potentiel, ce qui explique le projet de Limoges le concernant. Car la première recrue estivale du CSP ne rejoindra pas l’équipe tout de suite. Il va être prêté la saison prochaine en Pro B. Avant de potentiellement faire le grand saut vers l’élite en 2025/26. Un projet sur le long-terme donc, qui justifie sa signature pour trois saisons. Et qui correspond aussi à la situation du club, pour lequel il faudra « deux ans pour stabiliser et restructurer le projet », selon les mots du repreneur Lionel Peluhet. Le Populaire du Centre évoque Roanne comme possible destination.

« Shawn Tanner est un jeune joueur à fort potentiel qui nous avons ciblé pour faire partie du projet de 3 ans qui s’enclenche au CSP. Une saison supplémentaire en Pro B, bien entrainé, avec du temps de jeu et l’opportunité de s’aguerrir, devrait lui permettre de nous joindre sur la saison 2025-26 avec un jeu plus structuré et une maturité accrue. Avec du travail technique spécifique et un suivi de notre staff, en coordination avec son futur club, Shawn pourrait avoir un vrai rôle à jouer avec nous dans les années à venir » Crawford Palmer, directeur sportif du Limoges CSP sur le site du club