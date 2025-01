L’Olympiakos battu après huit victoires de suite, malgré 21 points d’Evan Fournier

L’Olympiakos a connu une mauvaise semaine. Après sa défaite en championnat face aux voisins et rivaux du championnat grec, le Panathinaïkos Athènes, l’équipe du Pirée est également tombée en EuroLeague ce vendredi. Après huit victoires de suite, la formation de Geórgios Bartzókas a cédé face à son dauphin au classement, le Fenerbahçe Istanbul (77-87). Leur dernier revers datait du 13 décembre dernier, sur le parquet de l’Etoile Rouge de Belgrade.

L’Olympiakos a été battu à domicile par l’équipe en forme du moment en EuroLeague, celle du Fenerbahçe. Le groupe de Sarunas Jasikevicius compte désormais cinq victoires de suite. Guidés par un excellent Marko Guduric (21 points), les Turcs ont pris les devants avant la pause pour mener 43-40 après 20 minutes. Ils ont accentué leur avance dans le troisième quart-temps malgré les efforts d’Evan Fournier, encore auteur de 21 points, mais sans une adresse des grands soirs (6/19).

Dominé au rebond (27 prises à 36), Moustapha Fall (7 points à 3/3, 3 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes) & co ne sont pas parvenus à inverser la tendance. S’ils restent en tête de l’EuroLeague avec 16 victoires et 7 défaites, les joueurs de l’Olympiakos ont désormais le Fenerbahçe (15-7) sur leurs talons. De plus, les Stambouliotes ont le point-average particulier sur leurs adversaires du jour puisqu’ils l’avaient déjà emporté à l’aller.